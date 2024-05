L'Ajuntament de Roquetes tramita la seva exclusió de la zona inundable per poder construir

L'Ajuntament de Roquetes (Baix Ebre) tramita davant la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) la seva exclusió de la zona inundable per desencallar projectes de creixement urbanístic al municipi.

El ple municipal ha aprovat aquest dijous la proposta de sol·licitud d'aplicació al municipi del règim especial del reglament de domini públic hidràulic. El consistori trametrà a CUTE la modificació de la memòria justificativa efectuada pels serveis tècnics municipals per excloure el poble de la zona inundable. És el segon cop que el ple es pronuncia favorablement sobre la qüestió, després d'afegir la informació suplementària requerida per la CUTE a la documentació enviada el passat mes de febrer.

La tramitació, segons el govern municipal, suposa un pas endavant per poder desencallar projectes per al creixement urbanístic del municipi, que té part del terme municipal dins del sector d'influència del riu Ebre. Concretament, s'intenta desafectar la trama urbana del municipi en matèria d'inundabilitat, amb l'objectiu de poder construir i desenvolupar nous usos en llocs no permesos fins al moment.

L'alcalde de Roquetes, Ivan Garcia, ha celebrat l'aprovació. «Confiem que els organismes competents donin llum verda a l'excepcionalitat de Roquetes, per desbloquejar i tirar endavant projectes aturats i de futur», ha assenyalat.

Cal recordar que el municipi veí de Tortosa també va iniciar fa uns mesos el mateix procediment per possibilitar el projecte de construcció del nou hospital de les Terres de l'Ebre als terrenys, justament, del pla parcial del camí de Roquetes, que d'acord amb la normativa es troben qualificats actualment com a inundables.

