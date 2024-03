Tortosa inicia els tràmits per a incloure el municipi al règim especial per inundabilitat

Ple extraordinari per aprovar l'inici del procediment per a incloure el municipi al règim especial en matèria d'inundabilitat.Ajuntament de Tortosa

El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat iniciar el procediment per a incloure el municipi al règim especial en matèria d'inundabilitat. L'acord s'ha pres de manera unànime en la sessió plenària extraordinària, celebrada aquest dijous. Ara, el consistori ho traslladarà a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE), que té un termini de tres mesos per a resoldre la sol·licitud. Després, la comissió d'urbanisme demanarà un informe vinculant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a Protecció Civil, els quals hauran d'emetre el document en un mes.

Segons l'estudi redactat per l'arquitecte Sebastià Jornet, la proporció de sòl susceptible de creixement de Tortosa dins la zona de flux preferent del riu Ebre supera el 75% de la seva totalitat. Per això, indica, queda «justificada la impossibilitat» d'orientar els futurs creixements cap a zones no inundables. Aquesta impossibilitat de créixer urbanísticament cap altres zones ha de permetre la construcció del nou hospital als terrenys del pla parcial Camí de Roquetes, situats en zona inundable.

A més, des de l'Ajuntament assenyalen que una vegada reconegut el règim especial en matèria d'inundabilitat, serà necessari un informe d'excepcionalitat sobre la parcel·la del pla parcial Camí de Roquetes. Paral·lelament, el consistori treballa en la modificació puntual del POUM, ja que els terrenys han de passar de sòl residencial a equipament sanitari.