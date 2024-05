Fernández diu que s'ha imposat «l'agenda de l'extrema esquerra» i critica la «turismofòbia»

El cap de llista del PPC a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha lamentat la «cultura del no a tot» que s'ha «imposat durant la darrera dècada de procés» a Catalunya. Fernández considera que «l'agenda de l'extrema esquerra» dels comuns i la CUP s'ha imposat mentre l'independentisme «buscava l'arcàdia feliç».

Des de Salou, la capital de la Costa Daurada, el candidat ha carregat contra «l'estratègia suïcida impulsada a Catalunya els últims anys: la turismofòbia». El popular ha lamentat el 'no' a projectes com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat o la B-40. «Com volen que la gent es guanyi la vida aquests ecopijos», ha preguntat.

Fernández s'ha fixat en el turisme en un dels territoris que rep més estrangers que venen de vacances a Catalunya. En un míting acompanyat del president del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha fet un clam a favor del turisme i ha carregat contra la «turismofòbia amb epicentre a la Barcelona d'Ada Colau i estesa per tot Catalunya». Ha assegurat que aquesta «turismofòbia» ve acompanya d'arguments falsos.

«La primera mentida és assenyalar que el turisme no és sostenible ecològicament. Ningú està més interessat a preservar i conservar l'entorn de Salou que aquells que es guanyen la vida en això», ha valorat el candidat.

Per a Fernández, una altra «mentida» és la «suposada precarietat laboral que frega l'esclavitud» en el sector turístic. «Hi ha de tot, com en qualsevol sector productiu», ha dit. Tot i això, Salou cada any es troba entre els municipis amb una menor renda per càpita familiar del país.

Roldán «renova el seu compromís» amb el PP

En l'acte també ha participat l'actual diputada del PP, Lorena Roldán, que ara ocupa el segon lloc a la candidatura dels populars per Tarragona. Roldán ha aprofitat el míting per «renovar el compromís» amb el PP, després que el 2021 sortís de Ciutadans quan la cúpula del partit la va apartar tot i haver guanyat les primàries internes per ser la número u de Cs a les eleccions. «Prometo no descansar fins que el PPC estigui al lloc que es mereix», ha apuntat.

D'altra banda, ha insistit que votar el PSC, Junts o ERC és «perpetuar el procés i tots els seus desastres». «Escolto als separatistes i a Illa explicant tot el que faran. 40 anys d'alternança al govern, no els ha servit per a res? Tot el que toquen ho destrueixen», ha comentat.

Finalment, el candidat tarragoní, Pere Lluís Huguet, ha dit que el vot al PPC és «el primer pas per canviar». «Teniu l'oportunitat de canviar-ho tot el 12-M. Ens juguem el futur de Catalunya i el d'Espanya», ha remarcat.

