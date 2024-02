La lectura de fragments de l'obra del poeta Gerard Vergés obre un any dedicat a l'escriptor tortosí

L'Ajuntament de Tortosa dedicarà tot un any a «difondre i aproximar al públic» els diferents vessants de la figura de l'escriptor i poeta tortosí Gerard Vergés. En primer lloc, crearà un premi literari, celebrarà un congrés amb experts en l'obra de Vergés, i dignificarà l'Espai Vergés del parc Teodor Gonzàlez. També està previst organitzar taules rodones, rutes literàries i presentacions de llibres. La commemoració s'obre aquest dimecres amb un acte a la biblioteca Marcel·lí Domingo, amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna, on es llegiran fragments de l'obra del poeta en diferents idiomes. Està organitzat conjuntament amb Òmnium Cultural i l'Associació d'Amics i Amigues de Tortosa per la UNESCO

Gerard Vergés (Tortosa, 1931-2014) va ser farmacèutic, professor universitari i escriptor. El pròxim 23 d'abril farà deu anys de la seva mort. Vergés va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi, va guanyar el Premi Carles Riba de poesia el 1981 amb el poemari «L'ombra rogenca de la lloba»; el premi Josep Pla el 1985 amb «Tretze biografies imperfectes»; el Premi Josep Vallverdú per «Eros i art» el 1990. L'escriptor va ser articulista habitual del diari Avui. El 2009 va rebre la Medalla d'Or de la Ciutat de Tortosa.