L'aparició d'una esquerda accelera l'enderroc de les últimes cases de la plaça de l'Absis de Tortosa

Les tres últimes cases desocupades de la plaça de l'Absis de Tortosa també s'han començat a enderrocar aquest dimarts. Des de fa unes setmanes s'havien tombat les primeres quatre cases, totes de propietat municipal, del carrer Costa de Capellans, que s'havien declarat en estat de ruïna imminent després d'un incendi al gener.

La setmana passada, l'Ajuntament va iniciar el tràmit ordinari per tirar a terra les tres, però els tècnics van alertar de l'aparició d'una esquerda a l'immoble del número 21 i s'ha signat un altre decret d'emergència. L'alcalde Jordi Jordan ha destacat la nova i «espectacular» silueta urbana que ha deixat al descobert l'enderroc, una inèdita perspectiva del patrimoni històric de la ciutat.

Els operaris ja han començat a ensorrar les tres cases desocupades que s'havien d'assolar en acabar l'enderroc de les quatre primeres. El tràmit ordinari estava en marxa des de la setmana passada, però els treballs al número 19 del carrer Costa dels Capellans va fer aparèixer una esquerda a la casa contigua, l'edifici número 21. Aquest dilluns, l'alcalde Jordan ha signat un altre decret de ruïna imminent.

Aquesta segona fase de l'obra s'ha adjudicat a la mateixa empresa que executa l'enderroc, Regimovi, per un import de 48.000 euros. Tota la desconstrucció haurà costat prop de 250.000 euros.

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha remarcat la nova perspectiva que permet contemplar l'espai alliberat del Castell de la Suda des de la plaça de l'Absis i també la nova visibilitat de la Catedral i l'entorn que es podrà veure des del passeig de Ronda, «un punt de vista inèdit i sorprenent» d'aquest espai del nucli històric de la capital ebrenca.

No hi ha cap decisió sobre com reconstruir el nou entorn. Jordan ha apuntat que de moment servirà per connectar els barris Castell i Sant Jaume i donar continuïtat a l'antic passeig de Ronda a tocar de la muralla, però caldran encara estudis tècnics i patrimonials per poder estudiar futures propostes a desenvolupar en un «lloc tan simbòlic» de la ciutat.