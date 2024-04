Tortosa aprova inicialment l'enderroc dels altres tres immobles desocupats de plaça de l'Absis

La junta de govern de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat inicialment el projecte d'enderroc dels tres immobles de la plaça de l'Absis de la Catedral que no es van incloure en la desconstrucció per ruïna imminent del febrer. Les tres cases, de propietat municipal, no es van poder incloure en el tràmit d'emergència per tombar els quatre primers edificis del carrer Costa de Capellans després que s'incendiés el primer.

La tramitació ordinària que ha iniciat el consistori, i que publica aquest dimecres el BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona), preveu un pressupost d'execució de 48.378,49 euros. Després del tràmit d'exposició pública i l'aprovació definitiva, es preveu enllaçar els treballs amb l'obra de demolició actual.