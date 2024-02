Enderroquen quatre dels immobles en risc de ruïna imminent a tocar de l'Absis de la Catedral de Tortosa

Al carrer Costa dels Capellans de Tortosa, a tocar de l'Absis de la Catedral, ha començat l'enderroc de quatre cases en estat de ruïna imminent. Aquest dimecres es retiraven elements amb amiant, amb totes les mesures de seguretat pertinents, abans de continuar amb la desconstrucció, que es fa de manera «manual i progressiva, per no afectar cap element patrimonial important», com ha remarcat l'alcalde Jordi Jordan. Com l'obra és minuciosa, no s'han fixat terminis d'execució.

L'enderroc dels immobles canviarà el perfil urbà en aquest espai emblemàtic del centre històric de Tortosa. No es descarta tampoc que permeti connectar tot el passeig de Ronda entre el barri del Castell i el barri de Sant Jaume. Les quatre cases que s'han començat a enderrocar es van expropiar i són propietat de l'Ajuntament de Tortosa i fa molt que estan desocupats. Al gener, després de l'incendi que va patir una de les cases, es van declarar en ruïna imminent, fet que ha permès tramitar d'urgència les obres per tirar a terra les estructures deteriorades. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Regimovi per 156.376 euros.

Mentre es fa l'enderroc, s'ha limitat el pas a la plaça de l'Absis, que no es pot transitar i que s'ha protegit en alguns trams, amb lones, materials tous i espais tapats amb terra. També es va retirar l'enllumenat. «És una zona molt antiga i de valor patrimonial molt important i l'enderroc es fa amb mà i amb molta cura pel lloc on està situat», ha assenyalat l'alcalde de Tortosa. Davant la imminent celebració de Setmana Santa, es buscaran alternatives a les processons que hi passaven. Després de la desconstrucció, el consistori estudiarà propostes i opcions per reurbanitzar l'espai. «Caldrà avaluar diferents projectes i sobretot aconseguir finançament per dur-los a terme», ha dit Jordi Jordan.