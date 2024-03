Reclamen la construcció d'un gimnàs municipal a la Ràpita

Un grup de veïns de la Ràpita ha presentat una sol·licitud davant l'Ajuntament de la localitat per a la creació d'un gimnàs municipal. Aquesta iniciativa neix, segons defensen els veïns, de la manca d'instal·lacions esportives accessibles, ja que l'única opció disponible actualment són gimnasos privats i algunes instal·lacions municipals com la piscina.

La petició, que ha aconseguit 864 signatures de suport en un curt període de temps, demana a l'Ajuntament la creació d'un gimnàs municipal amb tarifes assequibles per a tota la població. Especialment es reclamen tarifes reduïdes per a famílies nombroses, persones jubilades, discapacitats i persones en situació d'atur.

Durant el procés de recollida de signatures, els veïns han expressat les seves preocupacions sobre la necessitat d'un gimnàs municipal. En un comunicat, els veïns defensen que moltes d'ells es veuen obligats a desplaçar-se a altres localitats per trobar instal·lacions esportives adequades, com ara el gimnàs municipal d'Amposta, que, segons defensen, ofereix preus competitius i una àmplia gamma d'activitats.

A més, la majoria dels centres municipals existents a la Ràpita, com el Masset, el Centre de Jubilats i la Casa del Mar, tenen places limitades i les activitats esgoten ràpidament, deixant a molts residents sense l'oportunitat de practicar esport malgrat les recomanacions mèdiques.

Després de presentar la sol·licitud el passat 29 de gener, juntament amb les signatures recollides, el grup de veïns va mantenir una reunió amb el tinent d'alcalde, Marc Brunet. En aquesta reunió, l'Ajuntament va manifestar dificultats pressupostàries i va suggerir acudir als gimnasos privats per buscar solucions, una proposta que els veïns consideren poc seriosa i irresponsable.

Descontents amb la resposta, o, segons defensen, falta de resposta de l'Ajuntament de la Ràpita, els veïns han decidit prendre accions addicionals. Han constituït grups de treball i han enviat escriptures a diferents entitats, com el Consell Comarcal del Montsià i la Diputació de Tarragona, per demanar suport en la seva sol·licitud. En cas de no rebre una resposta satisfactòria, estan considerant la possibilitat d'organitzar una manifestació davant l'Ajuntament per atraure l'atenció mediàtica sobre el seu reclam.

La Ràpita, amb una població aproximada de 15.000 habitants, és la tercera ciutat més gran de les Terres de l'Ebre i els seus veïns consideren que un gimnàs municipal és un servei bàsic i necessari per a la salut física i mental de la comunitat.