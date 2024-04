Pedro Sánchez continuarà com a president del Govern

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, decideix seguir al càrrec, en una compareixença a les onze del matí des del palau de La Moncloa.

El president del Govern va decidir cancel·lar uns dies la seva agenda pública per reflexionar si renuncia o no a la prefectura de l’Executiu després de la denúncia contra la seva esposa, Begoña Gómez. El president ho va comunicar a través d'una carta a les xarxes socials.

Des d'aleshores, hi ha hagut un hermetisme total al voltant de Sánchez, que no ha participat en cap acte de la campanya del 12-M ni va acudir al Comitè Federal socialista celebrat dissabte.

Precisament la reunió de la cúpula del PSOE celebrada el cap de setmana a Madrid va servir perquè la plana major del partit i la militància fessin una contundent mostra de suport al president. Durant gairebé dues hores, dirigents, membres de l'executiu i barons territorials van fer discursos demanant a Sánchez que no dimitís apel·lant a la història de la formació i als reptes que encara Espanya.

Fora de la seu socialista del carrer Ferraz, unes 12.000 persones es van aplegar per mostrar també el seu suport al president entre crits de «Pedro queda't». Durant el cap de setmana s'han produït també diverses concentracions a la capital de l'Estat i a ciutats com València per demanar a Sánchez que no dimiteixi, com s'ha especulat d'ençà que el president va anunciar que cancel·lava tota la seva agenda per reflexionar sobre el seu futur.

Et pot interessar: