El descobriment que la borrasca Harry ha deixat a Tarragona: apareixen estructures al mar
El temporal deixa al descobert estructures cobertes per la marea, que ara seran estudiades per experts
El temporal Harry ha deixat al descobert a la punta de la Banya, al delta de l'Ebre, restes d’antigues estructures de pedra a pocs metres de l’entrada a les salines de la Trinitat. Les formacions es troben pràcticament a la vora i podrien correspondre a edificacions defensives o a elements vinculats amb la històrica activitat salinera de la zona.
Després de la troballa, el departament de Cultura de les Terres de l’Ebre ha iniciat una inspecció sobre el terreny per documentar les estructures i determinar el seu possible valor arqueològic. No es descarta la intervenció d’especialistes en arqueologia subaquàtica si s’acredita que les construccions tenen rellevància històrica.
Mapes antics, tant del segle XVI com del XVIII, mostren torres defensives en diferents punts del delta, encara que la correspondència exacta amb aquestes estructures no està clara. De moment, els tècnics subratllen que no es pot establir cap conclusió, però consideren que qualsevol troballa és part del patrimoni del territori i mereix ser documentat.
L’estudi planteja certs desafiaments, ja que les estructures es troben parcialment cobertes per la marea i en contacte directe amb l’aigua, el que podria complicar futures intervencions arqueològiques. Els experts valoren la millor manera de preservar i analitzar les restes sense danyar-los.
Paral·lelament, s’han localitzat altres estructures més properes a les salines, que podrien estar relacionades amb divisions de cristal·litzadors utilitzats a la producció de sal. La troballa permetria conèixer millor els orígens de l’activitat salinera a la punta de la Banya, tot i que encara no hi ha certesa sobre l’antiguitat exacta d’aquestes instal·lacions.
Encara que la producció de sal a la zona està documentada des de fa aproximadament 150 anys, es desconeix amb exactitud l’existència d’instal·lacions més antigues. La troballa obre la porta a noves investigacions que podrien situar part de l’activitat salinera del delta en èpoques molt més remotes, incloent possibles arrels romanes.