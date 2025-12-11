Mobilitat
Usuaris exigeixen "mitjans adequats" per no col·lapsar l'Ebre els cinc mesos que es tallarà la línia Tarragona-Castelló
Adif farà el canvi d'ample de via internacional entre Castelló i la Boella del novembre del 2026 a l'abril del 2027
La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i Priorat celebra que el govern espanyol enllesteixi el tan reivindicat corredor mediterrani, però exigeix que s'habilitin els mitjans perquè les comunicacions de l'Ebre cap a Tarragona i Barcelona no tornin a col·lapsar, com va passar durant el tall de les obres del túnel de Roda de Berà.
Segons detalla la Declaració sobre la xarxa 2026 d'Adif, el canvi d'ample de via en el tram entre Castelló i la Boella (Tarragona) suposarà "el tall total" de la via entre novembre de l'any que ve i abril del 2027. La plataforma d'usuaris accepta que les obres "són imprescindibles", reclama que es planifiqui un servei alternatiu per carretera adequat i confia que el tall no s'allargarà més del previst.
La substitució de l'ample de via ibèric per l'ample internacional entre Castelló i Tarragona començarà a finals del 2026, mig any de treballs que suposaran el tall complet de la línia ferroviària durant cinc mesos, segons la planificació d'Adif (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries).
Els usuaris confien que aquestes obres "imprescindibles" per al corredor mediterrani vagin acompanyades "d'una planificació ben feta" i alternatives per als viatgers, que ja es preveu que seran els trasllats en autobusos. El tall afectarà una quarantena de trens de passatgers diaris, a més de prop d'una desena de trens de mercaderies i alguns trens d'operadors privats.
La plataforma reclama que un cop acabades les obres del corredor, es puguin recuperar tots els serveis ferroviaris que ha perdut el territori. Ara no és possible viatjar amb trens semidirectes ni a Barcelona ni a Tarragona, que és la capital provincial i només hi ha un tren semiràpid, l'Avant, que va a l'estació de l'alta velocitat del Camp de Tarragona.
"És imprescindible que torni a haver-hi els dos semidirectes que ens han tret i que l'Avant arribi a Barcelona per poder entrar a estudiar o treballar a les vuit del matí", ha exemplificat Cinta Galiana, portaveu de Trens Dignes. Galiana apunta que en la darrera dècada la retallada de serveis és insostenible.
"Entenem que en vint anys gairebé no es va fer res en infraestructures ni en manteniment ni en maquinària, però les solucions ara han de ser més pràctiques i més factibles. No podem deixar les Terres de l'Ebre aïllades quan des de Tarragona surt un tren cada mitja hora cap a Barcelona", ha reclamat. Des de Trens Dignes lamenten que "el greuge comparatiu és enorme".
Manifestació el 20 de desembre
De fet, que no s'hagin atès cap de les peticions que es van fer en la nova planificació ferroviària posada en marxa el 22 de novembre, després de les obres del túnel de Roda de Berà, ha estat "un gerro d'aigua freda" per a la plataforma i per als representants polítics ebrencs.
"Ara ja no és que ho demanem, ho exigim", ha dit Galiana, recordant la manifestació que s'ha convocat el 20 de desembre a l'Aldea per reclamar la millora de la mobilitat, tant de trens com de busos, al territori i que es faci l'estació intermodal de l'Aldea i una de més petita a Móra la Nova. "No volem que les Terres de l'Ebre siguin la Catalunya buidada i envellida en què s'estan convertint", ha apuntat.