La línia Tarragona-Castelló es tallarà durant sis mesos per impulsar el Corredor Mediterrani
La interrupció del tram preveu un servei alternatiu d’autobusos proporcionat per Adif
La pressa per impulsar el Corredor Mediterrani torna a sorgir, aquesta vegada per dur a terme els treballs d’ampliació de les vies en el tram entre Tarragona i Castelló. La línia quedarà tallada durant sis mesos, a l’espera d’anunciar transports alternatius, i d’acord amb la Declaració sobre la Xarxa 2026 de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), la previsió del gestor és interrompre la circulació a partir del mes d’octubre del 2026.
El termini d’execució, segons va indicar el ministre de Transport, Óscar Puente, situa les obres entre novembre del 2026 i fins abril del 2027. Cinc mesos d’inactivitat entre Vinaròs i Castelló, repercutint la línia que connecta amb Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, on es renovarà el traçat elèctric i es transformaran les vies actuals, que conserven el model ibèric i es canviaran al model internacional. Els obres també afectaran al canviador de la Boella, amb un tall total sense altres connexions, que fa «impossible una línia de desviació».
L’objectiu és oferir una millor accessibilitat i la possibilitat d’introduir trens de mercaderies fins la Comunitat Autònoma de València, una demanda impulsada per Adif, i pressionada per les empreses productores que faran ús del tram des de Castelló en l’àmbit internacional per poder exportar productes que depenen de mètodes de transport alternatius als camions, com és l’exemple de Power Co, gigafactoria de Volkswagen.
El Corredor Mediterrani, que connectarà Almeria fins la frontera francesa passant per la Costa Daurada, ha quedat bloquejat precisament per la necessitat d’adequació d’aquest tram, que conserva les mesures de l’anterior normativa estatal de vies ferroviàries. Una qüestió que, com recull La Vanguardia, «inquieta en el teixit industrial» en cas que es produeixin retards en els treballs per complir compromisos d’exportació durant el 2027.
Respecte a les afectacions, Adif assumirà la implantació d’un transport alternatiu durant els sis mesos, tot i que encara ha de plantejar-se una proposta i licitar-se «a causa de la durada dels talls i del nombre de quilòmetres afectats». En total un traçat de 155 quilòmetres, que esperen resoldre’s amb un servei de bus. Ara com ara, tram entre Tarragona i Castelló té quaranta trens en ambdós sentits, a més les deu circulacions d’operadors privats que, diàriament, travessen el corredor.
Ferrmed critica la proposta d’Óscar Puente i veu inviable acabar les obres el 2026
L’associació internacional Ferrmed ha criticat durament les paraules del ministre de Transport, Óscar Puente, sobre els terminis establerts per Adif per completar les obres de millora del tram entre Tarragona i Castelló. D’acord amb el president de l’entitat, Joan Amorós, les afirmacions del responsable de Transports «són mentida» a causa de la manca de línies existent al Corredor Mediterrani, que només compta amb dos vies.
«La línia de València a Madrid és una línia segregada per passatgers, la de Barcelona a Madrid exactament igual, i la de Tarragona és única», explicava Amorós. El president de l’entitat indicava que només s’han projectat les ampliacions de les vies, però no el volum que hi haurà al futur de trens pel corredor.
«Tot el que s’ha fet fins ara és connectar Madrid» destacava Amorós, respecte a la implicació d’Adif en els nous projectes de connexió entre capitals que, defensa, no han tingut en compte la línia del nou corredor. «Amb el Corredor Mediterrani s’ha fet poca cosa, i són mils de milions d’euros», assegurava el responsable de Ferramed.
La «falta» de previsió sobre el projecte també s’exemplifica, segons recull El Tiempo, s’exemplifica també amb el fet que «les afectacions ni el gran tall previst per a finals del 2026 estaven previstos inicialment», però assenyalen que des de d’Adif preveuen més mesurades a part del servei d’autobusos per no «eternitzar els treballs».
D’aquesta manera, Adif projecta finalitzar les obres el 2027 per fer una realitat el corredor entre la costa catalana i Almeria, que també ha de connectar amb França, Itàlia, Eslovènia o Croàcia en un macroprojecte internacional que asseguri rutes sostenibles per la costa mediterrània a Europa.