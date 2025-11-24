Carreteres
Reclamen que els camions puguin tornar a utilitzar l'N-340 a l'Ebre per reduir el trànsit de l'AP-7
Els camioners es mostren escèptics amb la mesura anunciada per Trànsit de reduir la velocitat a 80 km/h
Els transportistes han reclamat poder tornar a utilitzar l'N-340 per tal de reduir el volum de trànsit del tram ebrenc de l'AP-7. Des de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans) i la Federació Empresarial d'Autotransport de Tarragona (Feat) han afirmat que estan «farts» que se'ls assenyali com els responsables de la sinistralitat i han assegurat que el problema és que les infraestructures són insuficients.
Per això han demanat que es construeixi el tercer carril a l'autopista i que l'N-340 s'ampliï i s'allargui l'A-7, que actualment s'acaba a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Alhora s'han mostrat escèptics sobre la reducció de velocitat a 80 km/h a l'AP-7 anunciada per Trànsit.