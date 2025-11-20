Carreteres
Interior reduirà la velocitat en l’AP-7 a l'Ebre a 100 km/h per a cotxes i 80 km/h per a camions
Aquesta mesura s’aplicarà en sentit sud entre Calafat i Amposta en sentit sud i entrarà en vigor en un mes
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha presentat les noves mesures que s’aplicaran en l’AP-7 en el tram de les Terres de l’Ebre a fi de reduir sinistralitat i la gravetat dels accidents que s’han produït en les últimes setmanes. La més destacada és la reducció de la velocitat entre en sentit sud entre Calafat i Amposta (entre els quilòmetres 288 fins el 332) a 100 km/h per a cotxes i altres vehicles i a 80 km/h per a camions. Interior està a l’espera que el Ministeri de Transports instal·li la nova senyalització per poder aplicar la mesura en un termini d'un mes.
Parlon ha expressat la voluntat del Departament, del Servei Català de Trànsit i del cos dels Mossos d’Esquadra de «reduir les víctimes greus i reduir risc dels conductors de vehicles pesats i conductors comunitaris».
La consellera ha explicat que «encara que teníem una bona tendència, des del 2019 hem aconseguit reduir els accidents greus i la mortalitat associada, l’AP-7 ha concentrat 15 víctimes mortals aquest any, més del doble de l’any 2024». Els accidents greus de l’últimes setmanes han fet necessari aplicar mesures en aquest tram.
També es millorarà la seguretat viària i el control del trànsit amb la incorporació de sis nous radars, alguns dels quals s’instal·laran a la zona de l’Ebre. Aquests controls es complementaran amb els que es fan a través de radars de línia amb caixes taronja.
A més, s’implementaran 10 tacògrafs intel·ligents (sistemes DSRC dels Mossos d’Esquadra) per fer controls dinàmics que permeten detectar irregularitats com la fatiga o altres infraccions. Aquests sistemes alerten els Mossos d’Esquadra proporcionant-los la matrícula del vehicle infractor per poder parar-lo i sancionar-lo. També s’utilitzaran altres sistemes intel·ligents de trànsit per controlar la prohibició de l’avançament en el tram del Ebre.
Amb aquestes mesures es vol «reduir nombre d’accidents mortals i greus que es donen en aquest tram de la via i baixar la sinistralitat associada als vehicles pesats», ha expressat Parlon. També es vol reduir les congestions de trànsit, que són els efectes col·laterals d’aquest tipus d’accidents.
Una altra mesura serà oferir formació especifica en conductors de fora de la Unió Europea de vehicles pesats que bescanvien el permís de conduir. Aquesta s’aplicarà el proper any i tindrà un cost de 200.000 euros per reduir, de manera preventiva, els accidents amb camions.
També es vol millorar la informació a la ciutadania sobre riscos a la conducció i es faran més controls i inspeccions destinades al manteniment de vehicles. Parlon ha destacat la importància d’augmentar els controls de l’ITV a les carreteres que fan els Mossos, en qui han detectat que un 45% dels vehicles inspeccionats presenten algun tipus de defectes, no específicament greus.
La consellera ha explicat que s’està treballant amb Trànsit la previsió d’avisos en les app de trànsit. També s’augmentarà la senyalització fixa i els panells d’informació variable.
Interior també treballarà amb el sector del transport per adreçar comunicacions específiques a les empreses i conjuntament amb Treball, s'engegarà una campanya d'inspecció a empreses de transport que són «multireincidents» a l’hora de cometre infraccions a la carretera.
Per la seva part, el director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel, ha explicat que encara que ja fa temps van aplicar la restricció d’avançament entre Calafat i Amposta en una setmana han detectat «uns 90 incompliments, dels 5.000 vehicles diaris que passen per aquesta zona de l’autopista. Per tant, és important la reducció de la velocitat en sentit sud en el Ebre».
Lamiel també ha afegit que després de parlar amb el sector del transport van creure important la formació a la conducció per als conductors estrangers, perquè aprenguin a circular per les carreteres catalanes.
El responsable del SCT ha confirmat que aquest cap de setmana els seus dos helicòpters van fer controls des de l’aire en el Ebre i es van sancionar diversos vehicles per infraccions i per conductes de manipulació de mòbil.
Lamiel ha explicat que han parlat amb el Ministeri de Transports per fer aparcadors (zones de control segura) perquè els Mossos puguin fer controls en estàtics amb seguretat.
Per veure si les mesures que s’aplicaran en l’AP-7 en les Terres de l’Ebre funcionen es farà una revisió el 31 de març de 2026 per veure si cal fer canvis.
Finalment, la subcap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, Vanessa Bohé, ha comentat que des del mes de febrer s’han intensificat els controls de transport, que han permès sancionar un 37% més de vehicles. Entre les infraccions més rellevants hi ha no respectar el temps de conducció i de descans.
La policia autonòmica també ha incrementat les proves de drogues a les carreteres, on un 26% de conductors han donat positiu i un 47% han estat sancionats per distraccions. La responsable del cos ha detallat que a la província de Tarragona l’activitat denunciadora de vehicles de transport ha crescut un 47% i un 45% a l’AP-7 a Terres de l’Ebre.
Tercer carril
Sobre la construcció d'un tercer carril al tram de l'AP-7 a l'Ebre, la consellera Núria Parlon ha explicat que el tema el porta el Departament de Territori i que «mentre no arriba la infraestructura en el temps, des d'Interior implantem mesures» per fer front a l'augment de sinistralitat.