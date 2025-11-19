Carreteres
Els Mossos fan controls a l'AP-7 a l'Aldea a camioners i repartidors per reduir la sinistralitat
El dispositiu s'ha desplegat a l'àrea de servei del Baix Ebre per les últimes incidències en aquest tram de l'autopista
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un control en matèria de seguretat viària aquest dimecres a l'àrea de servei del Baix Ebre de l'AP-7, a l'altura de l'Aldea, amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat entre els conductors de camions i de furgonetes. El dispositiu ha arrencat a les 9.30 d'aquest matí i s'allargarà fins a la una del migdia. A més, es repetirà aquest dijous. La campanya també es fa en altres punts de Catalunya.
«Estem fent controls d'alcoholèmia i drogues, de moment, els resultats han donat negatiu», ha explicat el sergent de l'Àrea Regional de Trànsit a les Terres de l'Ebre, Miquel Martínez. La setmana passada, en aquest tram va morir un camioner en un accident amb tres camions implicats.
«Últimament, hem tingut incidències bastant rellevants en aquest tram de Terres de l'Ebre», ha assenyalat el responsable del cos policial. Dimarts passat, un camioner va morir de matinada en un accident amb tres vehicles pesants implicats, ja un dels conductors va creuar la mitjana, va envair el sentit contrari i va xocar amb un altre camió que circulava en sentit nord. El tercer vehicle va topar-se amb les restes del sinistre i va bolcar fora de l'autopista. L'accident va provocar retencions al llarg de tretze quilòmetres des de Freginals en sentit nord.
Des de principis d'any, aquest és l'únic camioner que ha mort en aquest tram ebrenc de l'autopista. «En els últims cinc anys sí que hem tingut més víctimes mortals, el que volem destacar és que, a part de víctimes mortals, tenim bastant accidentalitat en persones ferides, greus i mortals, ja no tan sols víctimes mortals, sinó també víctimes greus», ha lamentat el sergent. «L'AP-7 és una via d'alta capacitat, suporta una mitjana de 12.000 vehicles pesants al dia, i per això tenim aquesta accidentalitat tan rellevant», ha afegit.
Per aquest motiu, la campanya d'aquest dimecres se centrarà a fer controls d'alcohol, drogues, velocitat i, especialment, s'incideix en el control dels temps de conducció i de descans perquè aquest, sosté el sergent, és un «element que implica directament en l'accidentalitat».