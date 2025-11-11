Successos
Un mort en un accident amb tres camions implicats a l'Aldea: l'AP-7 tallada i tardarà hores a obrir-se
Un altre dels conductors ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l’hospital Joan XXIII
L'AP-7 es troba tallada a l'altura de l'Aldea aquest dimarts al matí en els dos sentits de la marxa per un accident amb tres camions implicats, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
En el sinistre, el conductor d’un dels vehicles ha mort. A més, un altre conductor ha resultat ferit greu i els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’han traslladat a l’hospital Joan XXIII. Es fan desviaments obligatoris per la sortida 308 a l'Ampolla en sentit sud, i per la sortida 322 a l'Aldea en sentit nord cap a l'N-340.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, preveu que la circulació en sentit nord tardi “hores” a recuperar-se, mentre que el sentit sud es podrà obrir abans. Les causes de l'accident s'estan investigant.