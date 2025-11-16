Policial
Un control al tram sud de l’AP-7 acaba amb 33 conductors denunciats
Mossos i Trànsit detecten excés de velocitat, avançaments prohibits i ús del telèfon mòbil
Un dispositiu conjunt dels Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit ha permès detectar diverses infraccions al tram sud de l’AP-7, una zona especialment crítica per l’elevada presència de vehicles pesants i els incidents recents.
Concretament la inspecció es va realitzar entre l'Ametlla de Mar i Freginals, del quilòmetre 288 al 332 de l'AP-7.
Durant el control, els agents van interposar un total de 33 denúncies: 22 per excés de velocitat (17 a furgonetes, 3 a turismes i 2 a vehicles amb remolc), 9 a camioners per avançar tot i la prohibició i 2 més per ús del telèfon mòbil al volant.
Aquestes actuacions se produeixen en un context d’alta sinistralitat a l’autopista. En els darrers dies, dos accidents greus han obligat a tallar la via durant hores: un amb un camió cisterna a l’Ametlla de Mar i un altre amb tres camions implicats a l’Aldea.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va avançar divendres que el Govern prepara un paquet de mesures urgents per reduir la sinistralitat al tram ebrenc de l’AP-7.
Entre aquestes mesures hi figuren la reducció del límit de velocitat a 100 km/h per als turismes i a 80 km/h per als camions, que tampoc podran efectuar avançaments. A més, s’hi instal·laran radars intensius i es duran a terme controls amb drons en determinades franges horàries.
Parlon va remarcar que aquestes són mesures de xoc que es desplegaran mentre es treballa, conjuntament amb el Departament de Territori i el Ministeri de Transports, en millores estructurals de la via.
La consellera va recordar que cada dia hi circulen uns 12.000 camions i que els controls posaran un èmfasi especial en el transport pesant i l’estat dels vehicles.
La setmana vinent, el Departament d’Interior oferirà més detalls en una roda de premsa específica sobre el pla per reforçar la seguretat viària a l’AP-7.