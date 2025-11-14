Seguretat
Controls amb drons, radars i reducció de la velocitat per reduir la sinistralitat a l'AP-7 a l'Ebre
La consellera d'Interior confirma que els camions no podran avançar ni superar els 80 km/h
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha avançat algunes de les mesures per reduir la sinistralitat a l'AP-7 a l'Ebre que inclouen limitar la velocitat, controls amb drons i radars "intensius" a la zona. Parlon ha remarcat que la setmana vinent donaran més detalls en roda de premsa però ha confirmat que reduiran la velocitat a 100 km/h per als turismes i a 80 en el cas dels camions. La consellera ha afirmat que, en paral·lel a les millores a la infraestructura que estan treballant des de Territori i el Ministeri de Transports, entre les "mesures de xoc" hi haurà controls específics dels Mossos d'Esquadra. La consellera ha recordat hi passen cada dia 12.000 camions i aquests controls aniran destinats al transport i a l'estat dels vehicles.