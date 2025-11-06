Meteorologia
Les fortes pluges d'aquesta matinada provoquen esllavissades i inundacions a Tarragona
El cabal del barranc de Faneca va incrementar sobtadament i l'aigua va arrossegar algun vehicle a la riera
Móra d'Ebre ha sigut un dels municipis on s'han registrat les pluges més fortes de l'episodi d'aquesta matinada a les Terres de l'Ebre. A la capital de la Ribera d'Ebre s'han produït diverses incidències per acumulació d'aigua, com les esllavissades en alguns punts del camí de Subarrec, on es treballa per restablir la circulació.
En aquesta mateixa zona, també ha caigut un pi que ha afectat el cablejat elèctric i una propietat privada. Aquest dimecres a la nit ja es va tallar el pas pel barranc de Faneca, on es preveia l'increment sobtat del cabal i, així i tot, l'aigua ha arrossegat algun vehicle cap a la riera i ha fet saltar diverses tapes de claveguera per la pressió del sistema de drenatge.
La zona d'aparcament de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre ha quedat parcialment inundat com la pista del Poliesportiu Municipal. També hi ha hagut inundacions en habitatges de la urbanització Els Arbres, on els Bombers treballen aquest dijous al matí per drenar acumulacions d'aigua en aquesta zona i en altres edificis del nucli urbà on ha entrat aigua als baixos.
A Móra d'Ebre s'han registrat pluges d'entre 50 i 70 litres per metre quadrat. El consistori demana prudència a la ciutadania, especialment en els desplaçaments per zones on encara hi pugui haver bassals o terres despreses. Els serveis municipals continuen treballant en la neteja i reparació dels punts afectats i la Guàrdia municipal ha reforçat el servei per atendre les incidències que s'han produït durant nit.