DANA Alice
Dalmau i Parlon compareixeran al Parlament per explicar la gestió dels aiguats a l'Ebre
Ho faran a la Comissió d'Interior de la cambra
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareixeran al Parlament de Catalunya a petició pròpia per explicar la gestió que s'ha fet dels aiguats a les Terres de l'Ebre. La compareixença serà a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública de la cambra catalana, segons han informat aquest dimarts fonts del Govern.
L'anunci arriba després que Junts ja hagi demanat que tant Parlon com la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s'expliquin al Parlament. També volen que ho faci la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter.