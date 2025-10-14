Mobilitat
Adif amplia fins aquesta tarda la interrupció de la circulació del Corredor Mediterrani per la dana
La detecció de nous danys a la plataforma de vies i la gran complexitat en la mobilització de mitjans tècnics, materials i humans continuen dificultant el restabliment complet del servei
Adif ha ampliat fins a les 17.00 h d'aquesta tarda la previsió per al restabliment del servei en diversos trams del Corredor Mediterrani a les províncies de Tarragona i Castelló a causa dels importants danys en la línia ferroviària causats per la dana Alice.
Entre Ulldecona i L'Aldea es treballa intensament en totes dues vies malgrat les difícils condicions existents, per a reposar les infraestructures danyades per inundacions en les vies i arrossegaments de la capa de balast, principalment. En aquest tram, ja s'han mobilitzat 3 trens de tremuges de balast per a continuar les operacions de reparació, a més de perfiladores i batedores.
Després de les fortes pluges que es van produir en la tarda-nit de dilluns, s'han detectat nous danys en aquest trajecte, entre altres, un tram d'uns 150 m on la capa de balast ha estat completament arrossegada.
Això ha comportat la necessitat de mobilitzar un altre tren de treballs amb tremuges que s'ha hagut de desplaçar-se fins a Moncofa (Castelló) per a carregar el balast. Unes tasques complexes per les pròpies característiques de la maquinària i perquè el seu moviment s'ha de compatibilitzar amb la circulació de trens de viatgers en aquells trams en els quals és possible mantenir el servei ferroviari.
Adif manté desplegats un gran nombre d'equips tècnics i humans disponibles per a realitzar un seguiment permanent de l'estat de la infraestructura i instal·lacions ferroviàries. En aquest sentit, ja ha mobilitzat a un centenar de tècnics i operaris de tots els subsistemes (via, catenària i senyalització) per a reparar els danys en el menor termini possible i sempre que l'evolució de la situació meteorològica ho permeti.
L'intens treball que s'està realitzant permet avançar en la reparació d'altres danys causats pel temporal, com la recuperació de la tensió elèctrica en catenària ahir a la nit entre Santa Magdalena de Pulpís i Benicarló, després de la caiguda d'un llamp durant el matí d'ahir.