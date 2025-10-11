Meteorologia
Mas de Barberans, el municipi amb més pluja acumulada aquest dissabte: 43,9 litres per metre quadrat
Protecció Civil demana evitar els desplaçaments al Montsià i el Baix Ebre per la previsió de fortes pluges
Mas de Barberans (Montsià) lidera el registre de precipitacions d'aquest dissabte amb almenys 43,9 litres per metre quadrat. Segons el còmput del Servei Meteorològic de Catalunya, en aquest municipi han caigut 21,5 litres per metre quadrat en 30 minuts.
De fet, Protecció Civil manté en fase d'alerta el pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per les fortes pluges previstes al sud del país. Tant al Montsià com al Baix Ebre s'ha demanat evitar desplaçaments i estar pendent de l'estat de les carreteres.
També s'ha fet una crida a no travessar rius i rieres amb el cotxe en previsió de crescudes sobtades. De moment, al Parc Natural dels Ports han caigut 33,7 litres per metre quadrat i als Alfacs, 24.
Després d'una reunió del comitè tècnic del pla Inuncat, la cap d'Operacions de Protecció Civil, Cristina Vicente, ha explicat aquest dissabte a la tarda que les pluges han començat aquest matí al sud del país, a les Terres de l’Ebre, s’han intensificat a la tarda i que es mantindran fins a la matinada de diumenge. La previsió és que a partir d'aleshores vagin perdent força i es desplacin al nord fins a arribar al Maresme.
Fins ara el telèfon d'emergències 112 ha rebut quatre trucades relacionades amb l’episodi de pluges, segons ha informat Protecció Civil en un comunicat i ni els Bombers de la Generalitat ni el Servei Català de Trànsit han informat d'incidències destacables. Qui sí es troba en situació d'especial alerta són les illes d'Eivissa i Formentera, on s'ha enviat un avís al telèfon mòbil de la població demanant «màxima precaució».