Meteorologia
Protecció Civil demana evitar els desplaçaments al Montsià i el Baix Ebre i descarta activar avisos mòbils
L’episodi més intens de precipitacions es mantindrà fins demà al matí
Protecció Civil alerta que un episodi de fortes pluges, en algun cas torrencials, afectarà el sud del país des d’aquest vespre i fins demà diumenge al matí, quan les pluges perdran força i es desplaçaran al nord fins al Maresme.
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil demana evitar els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris a les comarques del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre.
En cas d’haver de viatjar, es recomana consultar les previsions meteorològiques i l’estat de les carreteres. També s’ha fet una crida a no travessar rius i rieres en previsió de crescudes sobtades.
Cristina Vicente, cap d’operacions de Protecció Civil, ha descartat amb l’actual situació enviar alertes als mòbils.
Després d’una reunió del comitè tècnic del pla Inuncat, Cristina Vicente, cap d’Operacions de Protecció Civil, ha explicat que les pluges han començat aquest matí al sud del país, a les Terres de l’Ebre, s’han intensificat a la tarda i que es mantindran fins la matinada de diumenge. La previsió és que a partir de demà al matí vagin perdent força i es desplacin al nord fins a arribar al Maresme.
L’episodi més intens de pluges s’espera que afecti les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta fins diumenge al matí. Així, durant les pròximes hores s’espera molta acumulació d’aigua en aquesta zona. A partir de demà al matí els xàfecs es desplaçaran a la zona dels Ports, el que farà créixer rius i rieres.
La cap d’Operacions de Protecció Civil ha demanat prudència a la població davant aquest episodi de pluges. En aquest sentit, ha recordat la necessitat d’evitar desplaçaments innecessaris i que en cas de fer-los cal consultar les previsions del temps actualitzades i l’estat de les carreteres.
També ha demanat no creuar rius i rieres amb el cotxe a la zona afectada tot i que baixin secs i deixi de ploure amb intensitat. Aquí, ha recordat que una pluja a les capçaleres pot agafar força en poques hores i fer créixer de manera sobtada els cursos d’aigua amb el risc que això comporta.
Per últim, Vicente ha dit que amb l’actual escenari no veuen la necessitat d’enviar alertes als telèfons mòbils.