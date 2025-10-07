Viral
El racó de Tarragona on es va captar la millor foto del temps de setembre
La fotografia, obra d’Emili Vilamala, va ser la preferida del públic amb un contundent 73% dels vots
El cel de setembre va deixar imatges espectaculars a tot Espanya, però va ser un capvespre captat al Delta de l’Ebre, a Tarragona, el que es va alçar amb el títol de la millor fotografia del temps del mes. La instantània, obra d’Emili Vilamala, va aconseguir imposar-se amb claredat al concurs mensual que organitza Antena 3 Noticias, on els espectadors voten per la millor imatge meteorològica.
La fotografia guanyadora va ser la preferida del públic amb un contundent 73% dels vots. Per darrere van quedar imatges captades a Hervás (Extremadura), Carril (Pontevedra), Ceuta i Laredo (Cantàbria) que van completar el top 5 d’aquesta edició.
Cada mes, Antena 3 selecciona les millors captures enviades pels espectadors per sotmetre-les a votació al seu web. Aquesta vegada, va ser el racó tarragoní el que va enamorar al públic i es va emportar el reconeixement. El certamen, a més de posar de relleu la bellesa natural del país, ha consolidat una comunitat d’aficionats a la fotografia meteorològica.