Meteorologia
Els punts de Tarragona més afectats per les pluges torrencials
Diversos municipis de la demarcació han superat els 200 litres per metre quadrat entre ahir i aquest dilluns
Les pluges torrencials que cauen des d’aquest diumenge passat a les Terres de l’Ebre, al sud de Tarragona, ja han deixat 296 litres per metre quadrat a Amposta; 211 a Mas de Barberans, 200 als Alfacs (la Ràpita/Alcanar) i 198 al Parc Nacional dels Ports, segons dades provisionals del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
El Baix Ebre i el Montsià són les comarques més afectades per les precipitacions a la província de Tarragona i Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils d’aquestes zones demanant extremar la precaució a causa de la possibilitat que caiguin pluges torrencials.
A més, la Generalitat ha suspès aquest dilluns les classes als centres escolars de les dues comarques. La Universitat Rovira i Virgili (URV) també ha cancel·lat l’activitat del Campus Terres de l’Ebre, ubicat a Tortosa, i recomana la comunitat universitària que eviti desplaçaments des d’aquestes zones en qualsevol dels seus campus i centres.