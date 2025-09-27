Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses a Tarragona aquest diumenge i dilluns
Els ruixats podrien arribar acompanyats de tempesta i calamarsa
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat aquest dissabte un avís de situació meteorològica de perill per la possible intensitat de les pluges que afectaran diverses comarques tarragonines entre aquest diumenge al migdia i dilluns al matí.
Segons la previsió, es poden superar els 20 mm en només 30 minuts, amb un grau de perill màxim de 2 sobre 6. Els xàfecs es concentraran inicialment al Tarragonès, Baix Camp, Montsià i Baix Ebre, mentre que dilluns al matí l’afectació s’estendrà també al Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
El Meteocat adverteix que els ruixats tindran una distribució irregular, però que en alguns punts de la Costa Daurada i de l’extrem sud del territori podran ser localment abundants i anar acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra petita. En general, la intensitat de la pluja serà feble o moderada, tot i que puntualment pot arribar a ser forta.
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat i recomana extremar la precaució en desplaçaments i zones properes a rieres i torrents, ja que els xàfecs sobtats podrien provocar acumulacions d’aigua.