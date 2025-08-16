Meteorologia
Tarragona registra la temperatura més extrema de l’onada de calor aquest dissabte
Benissanet marca el rècord amb 43,8 °C, mentre Falset, el Masroig i Torroja del Priorat també superen els 42 °C.
La temperatura més alta d'aquest dissabte a Catalunya s'ha registrat a Benissanet (Ribera d'Ebre) amb 43,8ºC. L'onada de calor que pateix el país s'ha notat especialment al sud del país i, concretament, a l'interior de les Terres de l'Ebre, que han tingut els valors més elevats, per damunt dels 40ºC de forma generalitzada.
A Vinebre, s'ha arribat als 42,9ºC i al Masroig i a Torroja del Priorat s'han assolit 42,3ºC. Tot plegat la vigília del que ha de ser la pitjor jornada de l'onada de calor. Protecció Civil preveu que s'arribi als 44ºC al sud de Catalunya.Fora de les Terres de l'Ebre, destaquen els 41,1ºC que s'han sofert a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), un dels valors més elevats del dia.
També han superat els 41ºC Falset (41,5ºC), el Montmell (41,2ºC) i Aldover (41,1ºC). L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona ha arribat fins als 38,7ºC aquest dissabte, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els termòmetres també s'han disparat a la muntanya amb valors com els 39,2ºC d'Organyà (Alt Urgell) i els 39,0ºC d'Oliana. A l'Empordà s'han superat els 40ºC a Cabanes (40,7ºC) i a Castelló d'Empúries (40,3ºC), mentre que a Ponent s'han fregat els 40ºC a pràcticament arreu.
Les altes temperatures han provocat el tancament de nou espais naturals per l'alt risc d'incendi i la prohibició de fer certes activitats a l'aire lliure. Segons ha explicat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), les restriccions s'allargaran almenys fins diumenge, que es preveu que sigui el dia de màxim perill.
En canvi, pel que fa a les mínimes, s'han observat a Das (Cerdanya), amb 8,6ºC; el Pont de Suert (Alta Ribagorça), amb 9ºC; i Prades (Baix Camp), amb 10,7ºC. Són temperatures registrades de matinada.