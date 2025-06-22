Meteorologia
Protecció Civil activa l'alerta Inuncat per fortes pluges a Tarragona
El Meteocat preveu precipitacions que poden superar els 20 mm en 30 minuts aquesta tarda i nit, amb especial incidència a les Terres de l’Ebre
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest diumenge l’Alerta del pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de pluges intenses a partir de les 14 h d’aquesta tarda i fins a la matinada de dilluns.
Segons l’actualització del Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que es puguin acumular més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, amb un risc moderat a totes les comarques de les Terres de l’Ebre, tot i que a les zones del nord del territori el perill pot arribar a ser alt.
Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. A banda de les Terres de l’Ebre, el fenomen també pot afectar, amb diversa intensitat, altres comarques com les de Ponent, el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central.
Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i activitats a l’aire lliure, i seguir l’evolució de la situació a través dels canals oficials.