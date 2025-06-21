Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses a Tarragona aquest diumenge
El Servei Meteorològic alerta de més de 20 l/m² en mitja hora, amb tempesta, vent fort i possible calamarsa
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per intensitat de pluja aquest diumenge a la tarda i vespre, que afecta especialment les Terres de l’Ebre. L’alerta, amb un grau de perill 2 sobre 6, indica que els xàfecs podran deixar més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
Segons la previsió, els ruixats arribaran a partir de les sis de la tarda i es poden allargar fins a la mitjanit. Els episodis de pluja seran localitzats però intensos, i poden anar acompanyats de tempesta, ratxes fortes de vent i, puntualment, calamarsa o pedra.
El fenomen s’emmarca en una jornada d’inestabilitat que començarà més al nord, però que es desplaçarà cap al sud a mesura que avanci el dia. A partir del vespre, el focus es concentrarà a la comarca del Segrià i a totes les comarques ebrenques.