Societat
L’espectacular ruta d’escalada amb ponts i cascades a només una hora de Tarragona
La ruta, batejada com la Capadòcia catalana, destaca pel seu singular perfil d’agulles, crestes i túnels de roca
A només una hora amb cotxe des de Tarragona, ocult entre les muntanyes salvatges del sud de Catalunya, s’alça un racó que sembla transportat d’un altre continent. A l’extrem oriental del Parc Natural dels Ports, a prop del petit poble de Mas de Barberans, s’amaga el Castell de l’Airosa, un conjunt de formacions rocoses que evoquen les famoses xemeneies de fades de la Capadòcia, però sense globus ni hotels tallats a la pedra. Aquí, la naturalesa mana.
Aquest enclavament —que alguns excursionistes i escaladors ja han batejat com la Capadòcia catalana— destaca pel seu singular perfil d’agulles, crestes i túnels de roca que sorgeixen entre pinedes, savines i barrancs profunds. La seva fotogènia, combinada amb el seu caràcter indòmit, el converteix en un destí irresistible per als amants de l’aventura.
El punt de partida es troba a l’àrea recreativa de La Vall, a uns cinc quilòmetres de Mas de Barberans. Des d’allà, una còmoda pista forestal descendeix fins un petit pont que creua el barranc de la Galera. Aviat s’arriba al Racó d’en Marc, un racó ombrívol i humit amb una cascada i una primera agulla ja equipada per iniciar-se en la verticalitat. El murmuri de l’aigua i la proximitat de les parets generen una atmosfera gairebé mística.
Camp de Tarragona
Els nou pobles de Tarragona recomanats per National Geographic per fer una escapada
Daniel Cabezas Ramírez
Però és a partir d'aquí quan comença la veritable aventura. El sender s’endinsa en un terreny més escarpat, amb trams tècnics que alternen caminades exigents amb passos d’escalada no equipada, però fàcilment assegurables. Entre pins recargolats i blocs de roca, apareix un primer pont natural, abans d’envoltar la base de l’imponent Castell de l’Airosa.
Un dels passos més emblemàtics és la Foradada de l’Airosa, un arc de pedra que marca l’inici del tram més tècnic: una canal d’uns 15 metres d’escalada senzilla, sense equipar, però accessible per a aquells que portin el material adequat. Després de superar aquest obstacle, s’arriba a la cresta final, aèria i panoràmica, que culmina en un petit salt just abans de fer cim.
Tarragona
El besnet de Franco, Luis Alfonso de Borbón, es deixa veure a les processons de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez
Des dels 1.034 metres d’altitud del Castell de l’Airosa, les vistes són simplement espectaculars. El Delta de l’Ebre s’estén com una catifa daurada en l’horitzó, mentre que la serra del Montsià i la Pica del Caro dominen el paisatge més proper.
El descens no és menys emocionant. Inclou passos penjats i un camí que torna fins el punt d’inici, creuant paisatges esculpits per segles de vent, aigua i silenci. Barrancs com el de Lloret o el d’Orió posen el colofó a una experiència que combina naturalesa salvatge, tècnica alpina i bellesa sense domesticar.
Amb accés amb cotxe convencional, aparcament, taules i font, aquesta ruta és perfecta per a aquells que busquen gaudir d'una aventura.