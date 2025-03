Localitzen dos tallers mecànics il·legals, un a Amposta i un altre a l’Aldea

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil en col·laboració amb les Policies Locals d’Amposta i de l’Aldea van dur a terme diverses actuacions dirigides al control de tallers mecànics per verificar el compliment de la normativa mediambiental en matèria de residus. Fruit d’aquesta col·laboració van localitzar dos establiments que es dedicaven al manteniment i reparació de vehicles a motor de manera clandestina.

A l’interior dels locals, es van trobar operaris que realitzaven treballs mecànics als vehicles, per la qual cosa es va sol·licitar als responsables de l’establiment la documentació acreditativa per exercir l’esmentada activitat podent comprovar, en ambdós casos, que no es disposava de llicència d’activitat, ni de l’exigida pels organismes competents en matèria mediambiental, laboral, industrial, de riscos laborals ni tributària.

A més de vehicles a motor, es va trobar maquinària industrial, recanvis, així com nombroses eines relacionades amb l’esmentada activitat. També es van localitzar pneumàtics utilitzats, bateries de plom i de liti i altres peces de vehicles, a més de restes d’oli utilitzat i motors. La majoria dels residus detectats estan qualificats com a perillosos i estan subjectes a les obligacions establertes en la legislació sobre residus contaminants.

Al taller de l’Aldea van trobar vehicles desballestats, així com gran quantitat de peces i motors preparats per a l’enviament a l’estranger, sense que els responsables disposessin de documentació que emparés l’esmentada activitat. Disposava d’elevadors, cabina de pintura, instal·lació elèctrica i sistemes contraincendis, sense que cap d’ells hagués superat les preceptives inspeccions d’indústria per verificar el seu correcte funcionament.

En ambdós establiments es van trobar un total de tres treballadors estrangers que mancaven de permisos que emparessin la seva legal estada al territori nacional i el preceptiu contracte de treball.

Els esmentats establiments ja havien estat denunciats l’any 2024 per la mateixa activitat irregular.

Per això, es van interposar diverses denúncies per infraccions administratives, relacionades amb els residus, la seguretat industrial i la documentació necessària per desenvolupar aquesta activitat, així com infraccions tributàries i de les obligacions econòmiques derivades de la seguretat social.

Algunes d’aquestes infraccions, especialment en matèria de residus, podrien ser qualificades com gravis, amb sancions de fins 300.000 euros si es tracta de residus perillosos.

Les denúncies han estat remeses a les autoritats locals, autonòmiques i estatals competents en cada una de les matèries.