Localitzen dos tallers mecànics il·legals a Amposta i la Sénia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, juntament amb la Policia Local d’Amposta, van dur a terme la inspecció d’una nau on es dedicaven al manteniment i reparació de vehicles a motor.

Al seu interior, els agents van trobar una persona treballant amb un dels vehicles, que una vegada identificat va resultar que mancava de documentació que emparés la seva legal estada a Espanya, així com de contracte de treball.

Durant la inspecció van trobar diversos vehicles en procés de reparació, així com maquinària industrial, recanvis i eines relacionades amb l’activitat. També es van trobar pneumàtics utilitzats, bateries i motors en desús.

També es van trobar restes d’oli utilitzat que podria haver estat abocat a la xarxa de desaigües o a les clavegueres, la qual cosa constitueix una violació de les normatives mediambientals.

Aquest taller «il·legal» ja havia estat objecte d’inspecció el juny d’aquest mateix any per part de la Policia Local d’Amposta, moment en què es va aixecar acta per la falta de llicència per exercir l’activitat.

Actuació a l a Sénia

Agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia Local de la Sénia van localitzar a l’interior del nucli urbà una nau industrial, a l’interior de la qual van trobar una persona realitzant treballs en un vehicle.

Durant la inspecció de la nau es van trobar diversos vehicles en procés de reparació (turismes, maquinària agrícola i motocicletes), així com maquinària industrial (elevadors hidràulics i mecànics d’alt tonatge), recanvis i eines relacionades amb l’activitat. També es van trobar pneumàtics utilitzats, bateries, bidons d’oli d’alta capacitat i motors en desús.

Imatge de la nau de la Sénia.Guàrdia Civil

Arran d’aquestes les dos inspeccions, els cossos policials van confeccionar 17 actes-denúncies per infraccions administratives, relacionades amb la gestió de residus, seguretat industrial i documentació necessària per desenvolupar l’activitat, així com altres de laborals, tributàries i de les obligacions econòmiques derivades de la Seguretat Social. Aquestes van ser remeses a l’Ajuntament d’Amposta i la Sénia, al Departament de la Vicepresidència i de Politiquets Digitals i Territori, al Departament d’Empresa i Treball i a l’Agència de Residus de Catalunya.

Algunes de les infraccions detectades podrien ser qualificades com gravis, amb sancions de multes de fins 300.000 euros si es tracta de residus perillosos.

La Guàrdia Civil recorda que aquest tipus d’activitats «clandestines», a més de fomentar el desenvolupament d’una activitat econòmica submergida, que comporta, entre altres, la no tributació d’impostos, treballadors sense protecció, tant dels seus drets laborals com de seguretat física, també són una font generadora de potencials residus contaminants, que poden provocar un greu dany al medi ambient i en la seguretat de les persones, podent posar en risc la seguretat viària en realitzar reparacions mancades de control de qualitat i garantia dels treballs realitzats.