El delegat del govern espanyol fa recompte dels danys de la primera DANA al Montsià

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha visitat els municipis del Montsià més afectats pels forts aiguats de les últimes setmanes, Alcanar i la Ràpita i s'ha reunit amb la resta d'alcaldes al Consell Comarcal, a Amposta. Prieto s'endú el balanç de danys a equipaments o camins rurals, les infraestructures més afectades pels ruixats.

Els municipis es podran acollir a la declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil, aprovada pel Consell de Ministres el 5 de novembre, però, de moment, només pel que fa a afectacions de la primera DANA. L'Estat subvenciona la meitat dels costos i caldran ajuts d'altres administracions perquè, només la Ràpita, ha d'afrontar reparacions per valor d'uns 2 MEUR.

Carlos Prieto ha alertat des del Montsià que «el canvi climàtic és una realitat» i que cal «prendre mesures» per fer-hi front. Prieto ha ofert l'ajut de l'Estat per reparar equipaments i infraestructures danyades per les últimes danes, - la segona encara no se sap si s'inclourà en la declaració de zona catastròfica o caldrà una altre decret ministerial -. El delegat del govern espanyol Catalunya s'endú de la comarca altres peticions per aplicar mesures preventives i acabar amb els punts crítics que cada poble té identificats cada vegada que plou fort.

Es tracta dels malmesos camins rurals que són el gruix dels desperfectes més destacats dels recents aiguats al Montsià, o de carreteres i equipaments que s'inunden, com l'escola de l'Horta Vella o el Museu del Mar de la Ràpita, on Prieto ha pogut comprovar l'estat de portes o pilars centenaris a causa de l'aigua, durant la visita d'aquest dimarts.

Com ha apuntat el tinent d'alcalde de la Ràpita, Marc Brunet, el consistori ha fet una primera estimació de costos, d'uns dos milions d'euros, amb actuacions derivades com els treballs d'urgència a l'Institut dels Alfacs, on es van produir uns despreniments de roques de l'antiga pedrera. Els alumnes fan classes telemàtiques mentre es fan les reparacions.

Coordinació destacada

«Per desgràcia, molts d'aquests municipis i els seus alcaldes ja estan massa acostumats a tractar en aquest sistema de protecció civil perquè han patit grans temporals els últims cinc anys que no s'havien vist durant molt de temps. Hem de fer una valoració sobre com mantenir i conjuntar dels equipaments, on els tenim, quin és l'estat sobre el nivell del mar i, a partir d'aquí, prendre decisions», ha defensat Prieto. «El canvi climàtic no millorarà, empitjorarà, i les conseqüències, cada vegada, les haurem de tenir més preparades», ha afegit.

Prieto ha destacat la coordinació constant mantinguda, durant el temporal, amb el Govern, amb la conselleria d'Interior i Presidència, per donar una resposta adequada. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Montsià, Sergi Guimerà, ha destacat que en aquestes situacions de pluges extremes i torrencial, cal prioritzar la seguretat dels ciutadans i fer-ho des de la coordinació entre administracions. «Ens hem d'anar acostumant que quan arriben aquestes danes, el més important és que la gent s'estigui a casa», ha dit. «Podem fer moltes infraestructures, però si arribem a 600 litres per metro quadrat en poc temps, cal una intervenció i està molt ben coordinats entre les diferents administracions per poder avisar la població a temps», ha insistit.