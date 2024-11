Evacuen un institut a la Ràpita per un despreniment en una pedrera pròxima

Cinta policial a l'entorn de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita (Montsià) després que hi hagi hagut un despreniment en una pedrera pròxima a l'equipament educatiu

La Policia Local de la Ràpita (Montsià) ha evacuat aquest dijous l'Institut els Alfacs després que hi hagi hagut un despreniment en una pedrera que hi ha al darrere de l'equipament educatiu. L'Ajuntament del municipi informa que el succés ha estat de caràcter lleu i no ha causat cap dany material ni físic.

Amb tot, l'alumnat i el professorat del centre s'han evacuat «de manera immediata» per precaució. Un cop s'ha buidat l'edifici, els Bombers han inspeccionat la zona per delimitar el risc i tancar el perímetre de l'institut. L'Ajuntament i el Govern han acordat suspendre les classes fins a aquest divendres.

Demà al matí es farà una segona valoració de la situació de la pedrera amb un geòleg i equips tècnics d'ambdues administracions.

El succés ha tingut lloc l'endemà de la tempesta intensa de pluja que va assolar les comarques de l'Ebre, amb registres superiors als 120 litres per metre quadrat a municipis com Ulldecona, també al Montsià.