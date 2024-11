Acaba l'episodi de pluja sense incidents greus i amb 122,1 l/m2 a Ulldecona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'episodi de pluges intenses ha finalitzat a Catalunya sense provocar incidents greus. Protecció Civil ha desactivat de matinada la fase d'alerta del pla per risc d'inundacions Inuncat i també la del Procicat per fort onatge. A més, a la mitjanit van decaure les restriccions de mobilitat que hi havia a cinc comarques del sud del país.

Les pluges més intenses durant el dia s'han concentrat en aquest extrem sud, amb 122,1 litres per metre quadrat al llarg del dia a Ulldecona, 43,2 l/m2 en mitja hora a Alcanar -on va sonar l'alerta al mòbil de Protecció Civil- i 24,6 a Mas de Barberans. Els Bombers van rebre 52 avisos fins a les 22.00 hores i el 112, 787 trucades que van generar 708 expedients, principalment al Tarragonès (242).

Fins a la nit de dimecres, les precipitacions es van mantenir sobretot a la zona del Delta de l'Ebre i als volts de les 22.00 hores es va produir una tempesta d'intensitat torrencial a la zona d'Alcanar (Montsià). Per aquest motiu, Protecció Civil va enviar una alerta als telèfons mòbils dels veïns d'aquest municipi demanat pujar a les plantes superiors i no moure's. L'aigua va baixar amb intensitat des dels barrancs per alguns dels carrers però no es van registrar incidències destacades.

Un cop passat el gruix de precipitacions i com estava previst, a la mitjanit van decaure les restriccions de mobilitat i suspensió d'activitats al Baix Ebre, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Tarragonès.

Més de 780 trucades al 112

Fins a la una de la matinada, el telèfon d'emergències 112 va rebre 787 trucades que van generar 708 expedients, principalment al Tarragonès (242), Barcelonès (106), Baix Camp (104) i Montsià (58), sobretot per peticions d'informació, inundacions de baixos, risc estructural o incidències de trànsit.

D'altra banda, els Bombers van rebre 52 avisos fins a les 22.00 hores per serveis relacionats amb el temporal, la majoria a la regió d'emergències metropolitana nord (17), la metropolitana sud (14), Tarragona (8) i les Terres de l'Ebre (6).

El servei més destacat ha estat a la Miliana, a Ulldecona, on la població va quedar negada i incomunicada per l'aigua que baixava pel barranc. Fins allà, els bombers van activar vuit dotacions per valorar l'escenari, amb efectius del GRAE muntanya i del subaquàtic. Finalment, van assistir dues persones que tenien una acumulació de fins a 50 centímetres d'aigua a la planta baixa, ajudant-los a pujar fins a la primera planta i evacuant dues persones més fins a Godall.

A més, van comprovar que la desena de veïns de la població estiguessin en perfecte estat no tinguessin cap afectació al seu domicili i poguessin pernoctar-hi amb tranquil·litat.

A la nit, els bombers també van fer una supervisió dels barrancs de la zona d'Alcanar.

Des de la Sala de Control Territorial de la Regió d’Emergències de Tarragona i Terres de l’Ebre van coordinar, a través dels ajuntaments de la zona, les necessitats dels municipis afectats pels aiguats i monitorat l'evolució de les pluges sobre les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Durant tot el dia van coordinar rutes de reconeixement per fer seguiment de com baixaven barrancs, rius, rieres o punts inundables, i davant la presència d’una tempesta activa i estàtica, que provoca que els barrancs baixin plens d’aigua, van apropar recursos a Tortosa i Amposta per donar resposta a aquest episodi de risc.

Serveis ferroviaris

Les pluges van afectar el servei ferroviari en diverses línies. A primera hora d'aquest dijous, s'havia restablert el servei a l'R15 i a partir de les 7.00 s'ha iniciat un servei exploradora amb personal d'infraestructures a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i a les 7.30 hores el mateix a l'R17 entre Tarragona i Salou PortAventura. Aquestes exploracions han de permetre comprovar el bon estat de les instal·lacions per restablir la circulació.

El servei alternatiu per carretera amb motiu de les obres de Roda de Berà es presta amb normalitat aquest dijous, després d'haver quedat suspès aquest dimecres.

Pel que fa a l'alta velocitat, funciona amb normalitat cap a Madrid mentre que continua suspesa entre Barcelona i Màlaga, ja que, com a mínim, no circularà el primer servei en direcció a aquesta ciutat, segons han informat fonts de Renfe.

En relació al trànsit, es mantenen tallades per inundacions les carreteres TP-3311 entre la Galera i la Sénia i la TV-3322 a Ulldecona.