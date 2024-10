Illa convoca una nova reunió del comitè per la DANA amb les Terres de l'Ebre en alerta vermella

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president català, Salvador Illa, ha convocat una nova reunió del comitè de seguiment sobre la DANA, que a Catalunya està afectant especialment a les Terres de l'Ebre, on hi ha una avís per temps violent, s'han tancat col·legis i s'ha enviat una alerta als mòbils per restringir la mobilitat.

Segons ha informat el Govern, la reunió del comitè de seguiment de la DANA -la tercera que es convoca a Catalunya després de les dues que es van celebrar ahir-, començarà a les 17:00 hores en el Palau de la Generalitat i posteriorment la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà en roda de premsa.

A la reunió convocada per Illa assistiran, entre uns altres, els consellers de Presidència, Albert Dalmau; Interior, Núria Parlon; Territori, Sílvia Paneque; Salut, Olga Pané, i Justícia, Ramon Espadaler, així com representants de les forces i cossos de seguretat i del MeteoCat.

Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest migdia una alerta als mòbils amb una ordre de restricció de la mobilitat per limitar la circulació i extremar les precaucions a les zones inundables i lleres a les comarques tarragonines del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i la Ribera d'Ebre, a les Terres de l'Ebre.

A més, el departament d'Educació ha ordenat el tancament dels centres educatius de les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta, a causa de la previsió de fortes pluges en les properes hores.

Les intenses pluges en aquesta zona han provocat algunes inundacions i han obligat a tallar vies com la C-12 a Tortosa, la TV-3341, entre Caseres i Horta de Sant Joan, la TP-3311, entre La Sénia i Santa Bàrbara, la TV-3401, entre l'Ampolla i Deltebre, i la N-340, entre La Ràpita i Amposta, en aquest cas en sentit nord.

La Generalitat manté l'alerta del pla d'inundacions Inuncat per les intenses pluges, especialment a les Terres de l'Ebre, on el grau de perill és màxim, d'alerta vermella de sis sobre sis, i en l'última hora els Bombers han rebut 12 avisos per incidències, la majoria per afectacions lleus per inundacions.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta els ruixats són avui importants i localment descarreguen amb una forta intensitat i a més no es descarten fenòmens de temps violent.

Els xàfecs són intensos a la zona, amb previsió de més de 40 mm en 30 minuts, i localment van acompanyats de tempesta en el massís dels Ports, al sud de Tarragona.