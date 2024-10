Aquestes són les carreteres de les Terres de l'Ebre afectades per la DANA

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit ha comunicat que la pluja intensa està afectant la circulació a les carreteres ebrenques. En un primer moment s'informava de complicacions en l'AP-7 en el tram entre l'Aldea i Ulldecona, però ja s'ha normalitzat.

Les carreteres tallades són:

N-340 a Amposta en sentit nord

C-12 a Tortosa

TV-3401 entre l'Ampolla i Deltebre

Els efectes de la DANA ja estan afectant a les Terres de l'Ebre, on la pluja ja ha començat a caure amb intensitat, especialment al Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre, on el grau de perill és el màxim.

A més dels problemes per circular en algunes carreteres de l'Ebre, la circulació de trens entre l'Aldea -Amposta i Tortosa està tallada per acumulació d'aigua a l'alçada de Campredó. El temporal també ha obligat a suspendre el servei a l'R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura. N'han informat fonts d'Adif i Renfe que han indicat que la incidència afecta l'R16 i l'R17 perquè l'alta velocitat segueix tallada entre Barcelona i València.

Els barrancs que baixen dels massís dels Ports continuaven portant aigua aquest dijous. Especialment els del vessant que baixa pels termes municipals de Mas de Barberans (Montsià) i Roquetes (Baix Ebre). El de Lloret, tributari del de Sant Antoni, que desemboca a l'Ebre, era un d'ells. Fins allí s'ha desplaçat per comprovar quina era la situació el regidor de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Roquetes, Jordi Allepuz, acompanyat d'un agent de la policia local.

El barranc de Lloret baixa aigua del massís dels Ports al seu pas pel terme municipal de Roquetes (Baix Ebre)ACN

«Portem dos dies ja prevenint i adaptant-los al temps que ens espera», ha explicat. «Al terme municipal estem molt habituats i coneixem molt bé al terme municipal quins barrancs surten en funció dels litres que cauen», ha apuntat Allepuz. El consistori ha preparat elements com tanques i senyalització per delimitar els camins o carreteres que puguin presentar problemes de trànsit per l'aigua.

Aquest dimarts, el despreniment d'un marge va causar un petit tall a la carretera entre Roquetes i el Mas de Barberans. El regidor confia que la pluja forta prevista «caigui amb coneixement», però els serveis municipals es mantenen en alerta pel que pugui passar.

Altres barrancs de la zona del Montsià, com el de la Galera, afluent de l'Ebre, continuaven baixant aquest dimecres al matí amb una quantitat d'aigua considerable. A Masdenverge (Montsià), s'han hagut de tallar alguns passos a través del curs per la considerable quantitat d'aigua que baixa de la zona dels Ports. L'Ajuntament ha fet pregons per avisar la població que no s'acosti a la llera del barranc ni l'intenti creuar.