L'Avant entre Tortosa i Barcelona es mantindrà més enllà de les obres del túnel de Roda

El secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha anunciat que el servei de trens Avant entre Tortosa i Barcelona, que es posa en marxa dins del pla alternatiu de mobilitat pels talls ferroviaris d'aquest dimarts, es mantindrà més enllà de les obres del túnel de Roda de Berà.

«És un Avant que ha vingut per a quedar-se», ha declarat en una entrevista amb l'ACN. Santano ha destacat que el servei emprarà el tram d'ample ibèric del corredor mediterrani i la via d'alta velocitat per reduir en una hora el temps de trajecte entre Tortosa i Barcelona. També ha deixat oberta la possibilitat d'incrementar la freqüència dels dos viatges -un d'anada i un de tornada- previstos inicialment durant els pròxims cinc mesos.

«Esperem que tingui demanda i funcioni. N'estic convençut. Preveiem reduir el viatge en una hora i jo crec que això es valorarà», ha subratllat el secretari d'estat. La recuperació de l'Avant, una reivindicació històrica d'ajuntaments i usuaris ebrencs, tindrà dos combois diaris, de moment. «Creiem que podria millorar, es pot fer i és un servei que es prestava abans de la pandèmia», ha conclòs.

El primer sortirà de Tortosa a les 6.35 hores del matí i arribarà a l'estació de Sants de Barcelona a les 8:23 hores. De tornada, sortirà a les 18:30 hores de la tarda de la capital catalana i arribarà a Tortosa a les 20:17 hores. Els viatgers de les parades entre Tortosa i el Camp de Tarragona pagaran el preu habitual d'un servei de Rodalies.

Unes freqüències que, per a entitats com la Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat són insuficients. «Es comença per un primer pas. En tenim un a primera hora del matí de Tortosa a Barcelona, molt pensat en els moviments naturals i després de tornada per la tarda. Si fos insuficient, Renfe està sempre disposada a estudiar a les demandes», ha assegurat.

D'altra banda, Santano ha avançat també que es mantindrà també l'ampliació de l'oferta de places en els combois Avant entre Lleida i Barcelona.