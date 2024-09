El Ministeri de Transports s'obre a «ajustar» el pla alternatiu pels talls ferroviaris a Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, s'ha compromès a introduir els «ajustos» necessaris en el pla de mobilitat dissenyat per garantir el servei durant les obres del corredor mediterrani al túnel de Roda de Berà que comencen aquest dimarts.

«És el pla alternatiu de transport de major dimensions que hem fet mai», ha assegurat en una entrevista amb l'ACN. Santano confia que les 30.000 places alternatives, amb més de 600 circulacions i 87 busos diaris, serà «suficient» per cobrir la demanda.

Amb tot, assegura que en el cas de deficiències en el funcionament, les intentaran corregir. Creu que la possibilitat d'utilitzar alternativament les línies d'alta velocitat durant els cinc mesos d'obres tenia «poca utilitat».

«Renfe ha fet un esforç enorme», ha remarcat un i altre cop Santano durant l'entrevista. La inversió, ha precisat, supera els 30 milions d'euros. «Però si en el funcionament veiem que hem de fer ajustos, ja els ho vam dir el 6 de setembre passat als alcaldes, estem disposats a fer-ho. Quan s'arrenca un pla de transport no saps com serà acollit: el bus no és el tren», ha insistit. La realitat de desenes de milers de persones desplaçant-se de o cap a Barcelona des del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre posarà a prova tot aquest esforç a partir d'aquest dimarts a la matinada.

El dispositiu, sosté, ha estat treballat «sobre el terreny», a partir de diversos contactes els alcaldes, planificat «amb temps» i des de Rodalies. «Tinc molta confiança que està ben dimensionat i funcionarà», ha insistit. Precisament, ha agraït als alcaldes la seva predisposició ha col·laborar. «Ja els vam dir que si haguéssim pogut evitar el tall ho hauríem fet, però és per millorar i s'ha de fer», ha reblat.

Considera que l'alternativa plantejada per entitats com Dignitat a les Vies o la l'Associació per a la Promoció del Transport Públic de poder utilitzar durant les obres l'actual línia d'alta velocitat no resultava viable a la llum de les «característiques» i la «demanda» d'aquesta infraestructura. «No és que la fessin inservible, sinó amb molt poca utilitat. És un assumpte analitzat i estudiat», ha tancat.

En aquest sentit, ha recordat també que dins del pla alternatiu de mobilitat per les obres al túnel de Roda de Berà s'ha inclòs la recuperació del servei Avant entre Tortosa i Barcelona que, precisament, aprofita les vies d'ample convencional amb les d'ample estàndard de l'alta velocitat. Segons ha avançat a l'ACN, el servei -actualment amb un comboi d'anada al matí i un de tornada a la tarda- es mantindrà més enllà de la finalització dels treballs, el març de l'any vinent.

Exalcalde d'Irun, Santano assegura conèixer bé quines són les demandes i les necessitats de la ciutadania pel que fa al transport públic. També les de Renfe, com un dels seus màxims responsables. «No volem perdre la fidelitat dels seus viatgers i hem de donar un bon servei», assegura. Creu que les obres en marxa a partir d'aquest dimarts han de permetre «modernitzar» la via «en tots els sentits». Això, en l'àmbit del transport de mercaderies, ha d'ajudar a «treure camions de la carretera i portant-los al ferrocarril», incorporant el tercer carril per completar el corredor del mediterrani entre Algesires i la frontera amb l'estat francès. També assegura que aquesta millora tecnològica arribarà a Rodalies. «Hi haurà mercaderies i també passatgers: amb més puntualitat, eficiència i qualitat», ha apuntat.

Un servei de Rodalies -juntament la mitja distància- que, continua sumant retards i incidències en les últimes dècades malgrat la conclusió d'algunes obres de primer ordre, com el desdoblament de la via entre Tarragona i l'Hospitalet de l'Infant.

Crisi de creixement del ferrocarril

«Soc molt conscient d'això perquè he viscut el ferrocarril a Euskadi. Jo els vaig transmetre als alcaldes el 6 de setembre que la inversió s'està produint. No només en el corredor del mediterrani, 9.000 milions, 2.500 milions a Tarragona. Això s'ha de concretar en el dia a dia i en això estem. Però estem en una crisi de creixement del ferrocarril a Espanya. L'hem de completar no només finalitzant la infraestructura», ha raonat Santano

Preveu que al 2027 el corredor mediterrani tingui ja operatiu les vies d'ample estàndard que connecti Andalusia amb Barcelona. «Però això es completarà amb la incorporació de nou material mòbil, nous trens. No hem comprat trens des de fa molts anys i els que s'han comprat ho ha fet aquest govern el 2018. Els 406 trens que hem comprat, de rodalies i mitja distància, que completaran el cercle d'inversió», ha indicat, tot demanant temps a la ciutadania perquè s'acabi de completar aquest canvi.

«Plou sobre mullat i em poso a la pell dels usuaris catalans de Rodalies. Però les coses estan canviant i aquest és el moment clau», ha tancat.