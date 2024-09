El COPATE dona suport a les reivindicacions dels empleats de la brossa i diu que el conflicte és amb la concessionària

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), Ivan Garcia, ha expressat el suport de l'ens a les reivindicacions d'increments salarials que fan els treballadors de la recollida de les escombraries del Montsià i el Baix Ebre, que han convocat una vaga indefinida a partir del 16 de setembre.

Garcia ha manifestat que el conflicte és «entre els treballadors i l'empresa», l'UTE FCC/Acciona, i no pas amb el consorci. L'UTE havia manifestat que no pot atendre les millores salarials perquè el COPATE no ha complert amb les regularitzacions de preus, un extrem que Garcia ha rebutjat. El president ha aclarit que el contracte preveu un increment salarial però que desconeix si l'empresa l'ha aplicat.

Garcia ha defensat la tasca de l'ens i ha destacat que s'han reduït 2,5 milions d'euros del deute que hi havia i ha assegurat que l'estat dels comptes és «totalment normal». «Tot i que hem complert amb el que ens vam comprometre, els treballadors han decidit acusar-me d'enganyar-los», ha dit, i ha atribuït aquest fet a «la pressió exercida per l'UTE, formada per multinacionals que només miren pels seus interessos i que busquen traslladar els seus problemes interns a les administracions públiques».

El proper dilluns hi ha convocada una junta general del COPATE, en la qual estan citats tots els alcaldes de les dos comarques, per informar de com s'ha arribat fins aquí i elaborar els plans de contingència necessaris per minimitzar l'impacte de la vaga per a la ciutadania. Tot i això, Garcia ha advertit que «les conseqüències seran inevitables, ja que les accions dels treballadors estan dissenyades per generar el màxim impacte al servei públic».

