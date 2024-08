Els treballadors de la recollida de la brossa de Baix Ebre i Montsià anuncien mobilitzacions

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors de la recollida d'escombraries del Baix Ebre i el Montsià anuncien una vaga i mobilitzacions si no es reprèn la negociació del conveni col·lectiu propi que tenen sobre la taula des de final de l'any passat.

La plantilla de la UTE FCC/Acciona que executa el servei al COPATE (Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre) no anirà a treballar el pròxim festiu, el 15 d'agost, complirà estrictament els horaris laborals, i preparen un tall de carretera per iniciar una vaga indefinida a partir del 16 de setembre.

El comitè d'empresa ha demanat aquest dilluns la mediació del Departament de Treball i ha informat de la situació als presidents del COPATE i dels consells comarcals del Baix Ebre i el Montsià.

La plantilla de la UTE FCC/Acciona que té adjudicat el servei de recollida dels contenidors de la brossa. La plantilla la formen una setantena de treballadors i fa mesos que reclamen un conveni propi.

Com ha detallat el secretari general d'UGT de serveis públics a les Terres de l'Ebre, Josep Espinós, aquests treballadors només han tingut una incrementant salarial del 6,5% des de 2008, gràcies a acords de part que han aconseguit els últims quatre anys (pactes d'eficàcia limitada).

L'octubre de l'any passat es va constituir una Taula de Negociació amb representants de l'empresa per acordar aquest conveni propi que tenen la resta de treballadors dels contractes de la unió empresarial de les comarques de Tarragona i l'Ebre. Del «bon clima negociador» inicial s'ha passat al «silenci» de l'empresa, segons denuncia el comitè – format per representants d'UGT, CCOO, i USOC -.

Després de tres peticions per escrit per reactivar la Taula, emeses durant els mesos de juny i juliol, el passat 1 d'agost, l'assemblea de treballadors va decidir per unanimitat dels 54 empleats assistents emprendre accions de protesta.

En primer lloc, i com s'ha fet aquest dilluns s'ha demanat la mediació de Treball, abans de desplegar un calendari de mobilitzacions. També s'ha informat de la situació al president del COPATE, Ivan Garcia, i als presidents dels Consells Comarcals del Baix Ebre, Toni Gilabert, i del Montsià, Sergi Guimerà.

L'assemblea de treballadors ha decidit complir «estrictament els horaris» i descansos establerts en el contracte laboral – sense la flexibilitat que s'aplicava fins ara -, que cap treballador es prestarà «voluntari» a treballar el pròxim 15 d'agost, i que inicien els tràmits per fer un tall de carretera a l'Aldea el 16 de setembre, dia que començaran una vaga indefinida si no hi ha resposta per part de la UTE FCC/Acciona, a qui traslladen «el descontentament i rebuig pel tracte rebut fins ara».

