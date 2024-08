La sequera beneficia la collita de sal del Delta de l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

No es preveu una campanya de rècord com la de l'any passat, però la collita de sal al Delta de l'Ebre podria arribar a les 120.000 tones, força per sobre de la mitjana habitual. Aquestes són les previsions de l'empresa Infosa, que explota les salines de la Trinitat, a la punta de la Banya, just a l'inici dels treballs de recol·lecció de la sal aquesta mateixa setmana.

A diferència de la desesperació en la que viu immers la gran majoria del sector primari, l'ambient sec i la manca de precipitacions durant els últims mesos han resultat claus per afavorir una segona campanya consecutiva de sal «molt bona». Fins al punt de preveure recuperar els estocs de seguretat de l'empresa que el temporal Gloria va reduir ostensiblement.

Escasses pluges i ambient sec a la zona de la punta de la Banya. Força vent i moltes hores d'insolació. Aquesta conjunció climàtica, admet el gerent d'Infosa, Joan Sucarrats, és el factor principal que explica una collita que es preveu «molt bona», si bé no serà «extraordinària» com la de l'any passat. Això, però, sempre i quan les condicions es mantinguin durant les tres pròximes setmanes durant les quals està previst que s'allarguin els treballs de recol·lecció.

«Portem dos anys amb una sequera important que a nosaltres, en aquest cas, ens va bé perquè afavoreix molt l'evaporació i la cristal·lització de la sal», ha assegurat, tot apuntant que durant les últimes campanyes han treballat també per introduir millores en el moviment de les aigües, la cristal·lització i en altres infraestructures del procés productiu.

Si les previsions es compleixen, doncs, de les basses de la punta de la Banya podrien sortir fins a 120.000 tones de sal, superant de llarg la mitjana d'entre 95.000 i 100.000 tones que venia sortint durant els últims temps. Tot i que no tornarà a ser una campanya extraordinària de l'any passat, amb un rècord de 140.000 tones recol·lectades, l'empresa respira cert optimisme davant la repetició d'una producció elevada.

«Tenim ara dos anys bons, que ja ens tocava, perquè veníem de dos anys molt complicats: els del Gloria i el Filomena», ha assegurat Sucarrats. Això, ha explicat, ha de permetre ara la companyia recuperar els «estocs de seguretat» que es van veure seriosament reduïts pels efectes del temporals.

No només per la reducció de la producció de sal que van suposar els aiguats, si no també per la dificultat d'accedir a les instal·lacions de la punta de la Banya arran del trencament de la barra del Trabucador. L'empresa va posar sobre la taula un projecte alternatiu de transport marítim que ha acabat aturat després de que el govern espanyol el desestimés per les afectacions ambientals que suposava.

Sucarrats ha recordat que van haver de recórrer a la compra de sal de fora per poder mantenir els seus compromisos comercials. «Vam passar dos anys difícils», assegura. Els resultats d'aquestes dues últimes campanyes donen la possibilitat de recuperar aquest estoc de seguretat que ha d'ajudar a fer front a un possible «any dolent» en el futur pròxim i donar «tranquil·litat i estabilitat des del punt de vista del mercat».

Un 70% s'exporta a la UE i els Estats Units

Segons dades de la mateixa companyia, un 70% de la sal produïda al Delta de l'Ebre va directament cap a l'exportació, principalment a països de la Unió Europea però també cap als Estats Units, destinació on s'envia més d'un 20% de la producció «Els últims anys han anat creixent els mercats d'exportació», sosté Sucarrats, tot constatant un increment constant de la demanda. «Tenim més un problema de producció que de demanda», rebla.

L'ús industrial és un dels principals clients de la sal d'Infosa, al voltant d'entre un 80% i un 85%, amb la venda de sal per a piscines -un sector en ascens amb l'increment de la cloració salina-, el tractament d'aigües o també la producció agroindustrial. Només entre un 15 i un 20% es destina a la venda per al sector de l'alimentació en supermercats.

