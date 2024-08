La producció d'oli d'oliva caurà un 60% a Tarragona i l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La producció d'oli d'oliva caurà un 60% al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En algunes comarques, com el Baix Camp, el Priorat, la Terra Alta, el Montsià i el Baix Ebre, les pèrdues podrien arribar a ser del 80% i, en alguns casos, fins i tot, la collita podria arribar a ser nul·la.

Així ho ha detallat el responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos, Jordi Pasqual, qui lamenta que «passar l'estiu ara», des que va arribar la sequera, «s'ha convertit en una odissea».

Pel que fa als preus, Pasqual preveu una davallada arran de les pluges intenses que ha viscut Andalusia que, segons assegura, és qui marca l'import. Tot i això, reivindica que el cost actual de l'oli «és el que hauria de ser en una collita normal».

Tot i que la previsió és que la collita d'enguany sigui lleugerament superior a la de l'any passat, Pasqual alerta que aquesta millora «no vol dir que ja sigui rendible». Ho exemplifica dient que enguany a la seva finca se superaran les quinze tones recollides l'any passat. Una bona dada si es compara amb la temporada anterior, però una xifra molt dolenta si es té en compte que en un any normal es collirien unes 100 tones d'olives. «Encara estem molt malament», ha criticat.

A la demarcació es preveu que es produeixin unes 8.000 tones d'oli, pràcticament el mateix que fa dos anys. Una dada molt inferior a les 22.000 tones d'oli d'un any «normal», segons han detallat des d'Unió de Pagesos.

Les comarques del Baix Camp, Priorat, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre són les que es veuran més afectades. En aquestes zones, la producció serà, com a màxim, del 20%. De fet, i segons ha detallat el portaveu sindical, hi ha molins que no obriran les portes. És el cas, per exemple, de la cooperativa de Riudoms, la qual, abans de la sequera, acostumava a entrar uns 5 milions de quilos.

Un panorama que arriba després de les pluges dels últims mesos. Per a Unió de Pagesos, els aiguats han sigut insuficients i, per tant, quan ha arribat la calor més forta, l'olivera no han aguantat la producció, ja que està arrossegant un estrès hídric important, i l'ha tirat a terra.

Preus a la baixa

Segons Pasqual, els que sí que han gaudit de pluges abundants són els pagesos d'Andalusia. «Des de finals d'octubre fins a principis de gener van tenir 600 litres de pluja, que a Catalunya durant els últims tres anys no hem tingut», ha detallat. Això provocarà una davallada dels preus actuals de l'oli, ja que, segons ha afirmat, són ells qui marquen l'import.

Aquesta bona notícia per als consumidors afectarà, d'altra banda, els productors catalans que hauran de fer front a uns costos de producció més elevats a conseqüència de la poca collita. «El preu d'un productor català també baixarà, però no tindrà producció, per tant, la fava serà més grossa», ha lamentat Pasqual, qui considera que el preu actual de l'oli és el que hauria de tenir en una campanya normal. «El trobem car perquè estem acostumats a comprar-lo a meitat de preu», ha argumentat.

De fet, considera que la climatologia ha aconseguit el que no han pogut fer els pagesos durant dècades: posar a l'oli el preu que es mereix. «Els pagesos han venut l'oli sota preu de cost durant molts anys», ha criticat Pasqual, qui ha afegit que «tots gaudíem d'un oli a la taula molt barat», però sense tenir en compte que el productor «no es guanyava la vida». «Això no va canviar mai, fins que la climatologia va fer estralls», ha subratllat.

