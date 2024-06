Un centenar de piragüistes recorren l'Ebre per demanar la baixada de sediments coincidint amb el 9-J

Un centenar de piragüistes han recorregut el riu Ebre aquest diumenge per reclamar la baixada de sediments, en la 23a piraguada de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). La jornada reivindicativa coincideix amb els comicis europeus; tot i ser una casualitat, l'organització apunta que és significatiu.

«Ens fa patir el Parlament Europeu que sortirà, sembla que la tendència serà que tot el pacte verd europeu patirà molt aquests cinc anys», ha afirmat la portaveu de la PDE, Matilde Font.

A diferència de l'any passat, els participants no han patit incidents amb la llera del riu gràcies a la pujada de nivell de l'Ebre causada per les pluges puntuals recents. La marxa ha acabat a Tortosa, on s'ha desplegat una pancarta per demanar «rius vius».

