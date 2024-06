Alliberen 28 tortugues marines al delta de l'Ebre, nascudes l'estiu passat als nius d'aquest paratge

Els voluntaris de la Fundació CRAM han alliberat aquest dimecres 28 tortugues marines al delta de l'Ebre. Són exemplars de l'espècie Caretta, que es van reintroduir a la zona on les femelles van posar els nius l'estiu passat. Formen part del programa 'Head-Starting', el qual consisteix a la cria en captivitat temporal d'aquests animals fins que assoleixen el pes i la mida òptim.

Així, se'ls garanteix la seva supervivència, ja que només 1 de cada 1000 tortugues marines que neixen arriben a edat adulta. Pel que fa als animals reintroduïts, han assolit un pes d'entre 850 i 1650 grams. De les 38 tortugues, dues romandran un temps dins del programa perquè encara no presenten les condicions òptimes per a la seva reintroducció.

Des de la Fundació CRAM assenyalen que han aconseguit que sobrevisquin el 97% de les cries en el primer any de vida, comptant les dues que seran reintroduïdes més endavant. A més, de les 34 tortugues, que han format part del programa de 'Head-Starting', dinou eren nascudes per incubació natural i quinze per incubació artificial.

Tots els exemplars s'han alliberat amb un microxip que permetrà identificar-los si alguns d'ells ingressen a un centre de recuperació o, en el cas de les femelles, tornin a la platja d'origen a fer un niu. Alhora, ofereix la possibilitat de desenvolupar investigacions científiques, com estudis genètics i genòmics, així com un estudi de diversificació de cries entre diferents centres de recuperació.

Catalunya va ser la comunitat autònoma que més nius va registrar la temporada passada amb un total de deu, duplicant la xifra rècord assolida el 2021, quan es van xifrar en cinc. A més, l'any 2023 va ser el primer any que es van registrar esdeveniments de nidificació a les tres demarcacions de Tarragona, Barcelona i Girona.

