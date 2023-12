Les restriccions d'aigua als arrossars i les accions per reforçar el Delta marquen l'any 2023 a les Terres de l’Ebre

La retallada a la meitat de l'aigua dels canals de reg de l'Ebre per la sequera ha tingut com a conseqüència una de les pitjors collites d’arròs en dècades, amb una caiguda del 15% de la producció. Al litoral del Delta, el govern espanyol aporta més de 300.000 metres cúbics de sorra mentre continua el debat sobre les mesures que han de permetre l'espai fer front al canvi climàtic i s'inicien proves per moure sediments dels pantans. Un nou temporal torna a castigar diversos municipis del Montsià just un any després de l'últim episodi d’Alcanar. Les eleccions del 28-M porten canvis al panorama polític municipal: un acord d'esquerres permet Jordi Jordan (Movem) convertir-se en nou alcalde de Tortosa malgrat la victòria de Junts a les urnes.

23 de març. Apareix el cos sense vida i amb signes de violència d’una noia de Garcia de 24 anys prop de la carretera N-420, al municipi veí de Móra la Nova. El dia abans, no va arribar a tornar de la feina i la família n’havia denunciat la desaparició. Els Mossos detenen un home de 25 anys del seu entorn com a presumpte autor de la mort violenta i van obrir una investigació com un nou cas de violència masclista. El cas causa una forta commoció al poble d'origen de la víctima.

20 d’abril/9 de novembre. Els arrossaires superen una primera campanya amb la meitat de la concessió de reg, per la sequera. La retallada enganxa els agricultors amb les feines prèvies de la sembra fetes. Les comunitats de regants de la Dreta i l'Esquerra gestionen l'aigua de manera diferent - amb períodes intermitent o bombeig dels desguassos i altres -. Tot i els problemes de salinitat, excés de calor i alguna pedregada, les pèrdues es contenen sobre el 15%, però es titlla la campanya com «la pitjor en dècades».

17 de juny. Un acord de govern entre Movem-PSC i ERC, amb el suport extern de la CUP, posa a fi a quatre mandats consecutius de Junts a Tortosa - la llista més votada a les eleccions del 25 de maig -, amb la investidura de Jordi Jordan com a nou alcalde. A Amposta, el republicà Adam Tomàs aconsegueix retenir la majoria absoluta per tercer cop consecutiu mentre que el candidat d'ERC de la Ràpita, Josep Caparrós, perd vuit regidors i cedeix l'alcaldia al socialista Javier Reverté.

27 de juny. Eufònic, el festival de les arts sonores, visuals i digitals-performatives de les Terres de l'Ebre, marxa de la Ràpita després que el nou equip de govern (PSC - Junts - La Ràpita XXI - Futur la Ràpita) trenca l’acord de col·laboració amb el festival per motius econòmics. L'anunci es fa un mes després que Eufònic recollís el Premi Nacional de Cultura i a poques setmanes de celebrar la dotzena edició. La programació es redueix a la meitat d'artistes convidats i es reorganitza per sis poblacions ebrenques.

8 d'agost. El Ministeri per a la Transició Ecològica inicia els tràmits per construir magatzems temporals individualitzats (MTI) dels residus de cadascuna de les centrals nuclears. Els projectes de construcció i d’impacte ambiental de les plantes de Vandellòs II i Ascó I i II se sotmeten a informació pública. Les piscines de cada unitat i l'MTI d’Ascó on es guarda el combustible radioactiu gastat estaran en desús el 2026. Es preveu fer un tercer magatzem a Vandellòs I per als residus nuclears que han de tornar de França el 2027.

11 d'agost. Flix recupera el pantà després de dues dècades de descontaminació i restitució ambiental. Tragsa retira a l'agost les últimes palplanxes de les més de 2.000 que confinaven el sector de l'embassament contaminat per la indústria química. El municipi recupera una imatge gairebé oblidada. L'Ajuntament de Flix treballa en un ambiciós projecte per convertir la zona en un «camp de regates» i en la reobertura de la resclosa de la central hidroelèctrica per poder habilitar un nou tram de navegació al riu Ebre.

3 de setembre. Un nou episodi de gota freda torna a provocar inundacions devastadores al Montsià, amb greus afectacions a Santa Bàrbara, Alcanar i la Ràpita. Protecció Civil confina la població d’Alcanar, els carreteres s’inunden i es repeteixen moltes de les destrosses per barrancades que s'havien produït un any abans. Els alcaldes demanen al Govern «mesures estructurals» per fer front a les conseqüències d'unes tempestes violentes cada vegada més habituals amb el canvi climàtic.

26 de setembre. Deu anys després del tancament ordenat pel govern espanyol, el desmantellament de les instal·lacions del fallit projecte Castor segueixen encara sense data. El Ministeri per a la Transició Ecològica aprova finalment l'avaluació d'impacte ambiental perquè Enagás clausuri definitivament els pous, amb els segells caducats des de fa anys. La Plataforma en Defensa del Sénia i l'Ajuntament d'Alcanar reclamen la reversió de les servituds de pas del gasoducte als pagesos afectats, que han tornat majoritàriament a conrear els terrenys.

25 d'octubre. Els grups de la CUP i En Comú Podem, amb el vot a favor de diputat d'ERC i Junts amb llibertat de vot, aproven tirar endavant la tramitació de la llei per prohibir els bous embolats i els bous capllaçats, i també els bous a la mar, tot i que no se'n celebren a Catalunya. Les esmenes a la totalitat de Vox i PP a la proposició de llei només aconsegueix 19 vots a favor, amb 29 vots en contra i 83 abstencions.

8 de novembre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) prova la mobilització de sediments en unes maniobres a Mequinensa. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a mitjan 2024. La primera fase de treballs té un pressupost d'1,2 milions d'euros i es mouran uns 13.000 metres cúbics de sediments amb diferents metodologies per estudiar quina és la més eficient. Les entitats ambientalistes critiquen que la CHE «neteja la seva imatge» amb una actuació «insuficient».

27 de novembre. La sequera desperta el fantasma del transvasament de l’Ebre, mentre un lobby format per diversos col·legis professionals (industrials i de camins, agrònoms i economistes) pressionen el Govern per executar la interconnexió de xarxes, amb una canonada de Constantí a Olèrdola (300 MEUR). Els ports de Barcelona i Tarragona preparen les infraestructures davant la possibilitat de portar amb vaixells aigua del minitransvasament de l'Ebre del Consorci d'Aigües de Tarragona si la sequera persisteix i s'agreuja.

28 de novembre. L'Estat enllesteix les obres de reforç amb arenes dels punts més fràgils del delta de l'Ebre. Les obres comencen la tardor de 2022. L'empresa pública Tragsa mobilitza 317.000 metres cúbics de la punta del Fangar a la platja de la Marquesa i Riumar, de la punta de la Banya a l'istme del Trabucador, i de la platja del Serrallo a la platja de l'Illa de Buda. La inversió del Ministeri per a la Transició Ecològica ha sigut de 4.028.463 euros. El govern efectiu destaca l’efectivitat de les obres en els temporals de 2023.

20 de desembre. Els Fons Nuclears continuen sense reglament. Els municipis de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona de l’àrea nuclear tanquen l’any amb l’anunci del primer pagament extraordinari dels recursos de l'impost de transició nuclear, però sense un reglament aprovat que determini com s'han de repartir aquests recursos a partir de 2024. El Govern insisteix en formular «un sistema d'ajuts directes per a les empreses i la generació d'ocupació», i que no suposin una repartidora per als ajuntaments.