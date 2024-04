El Delta de l'Ebre acollirà una nova Festa dels Menuts a finals d'abril

MónNatura Delta de l’Ebre serà l’escenari el cap de setmana del 27 i 28 d’abril d’una gran festa familiar en què els nens i nenes podran gaudir d’activitats, jocs i tallers infantils rodejats del paisatge, les tradicions i la gastronomia del Delta de l’Ebre.

La festa està dedicada a la natura i a l’entorn del Delta, amb tallers sobre les fascinants aus del Delta de l’Ebre, jocs de la desconeguda fauna que viu al mar, contacontes i moltes més propostes per divertir-se en família.

Seguint amb la línia d’altres anys i emmarcat en el Projecte BIORESILMED, la festa està dedicada al medi ambient i la natura.

La Festa dels Menuts coincideix amb el dotzè aniversari d’aquest equipament de la Fundació Catalunya La Pedrera, per al qual han passat prop de 280.000 visitants. Cada any s’organitzen al voltant de 700 activitats i tallers diferents d’ornitologia, natura i tradicions del Delta per a totes les edats posant en relleu el valor mediambiental de la zona del Delta.

Es pot consultar el programa de la festa al següent ENLLAÇ.

La festa es farà dissabte 27 i diumenge 28 d’abril, de 10 a 18 hores a MónNatura Delta de l’Ebre (Carretera del Poblenou a les Salines, Amposta). El preu per participar és de 6 euros (menors de 3 anys, gratuït).