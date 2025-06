Verds i Joves fan dos castells amb història

Publicat per Carles Cortés Creat: Actualitzat:

El Pla de la Seu de Tarragona mai havia vist un 5de9f davant la façana de la catedral i Madrid mai havia vist un castell de nou. En uns minuts de la tarda de dissabte, els Castellers de Vilafranca i la Colla Joves Xiquets de Valls van tornar a escriure una petita part de la història del fet casteller, fent de retruc un pas endavant en les seves respectives temporades. La diada al Pla de la Seu també va servir perquè els Xiquets de Tarragona sumessin un castell més al currículum de l’any 2025.

Feia molts dies que els Verds necessitaven treure a plaça la feina feta als assajos. No va poder ser ni al Vendrell ni a Berga, però finalment a Tarragona van poder ensenyar el castell de gamma extra que tenien treballat des de feia setmanes, el 5de9f. A Tarragona només l’havien fet al Concurs de Castells i, de fet, cap colla havia plantat aquesta estructura al Pla de la Seu fins al moment. Els Castellers de Vilafranca ho van fer a la segona ronda de la diada del Pla de la Seu després de descarregar inicialment el 3de9f, el sisè que completen aquesta temporada en sis poblacions diferents: Vilafranca, Barcelona, L’Hospitalet, El Vendrell, Berga i Tarragona. L’assalt al 5de9f no va ser fàcil perquè els vilafranquins van haver de muntar el peu dues vegades abans de tirar-lo amunt a la tercera. Un cop van prendre les mides bones, el castell es va descarregar amb confiança perquè senzillament va mostrar el tremolí d’una estructura on puja molta gent. Tant l’aleta com la sortida de la canalla van tenir molta calma i el 5de9f es va completar sense massa dificultats.

Canvi d'estrena

A la tercera ronda van optar per un altre 4de9f, en aquest cas el tercer que descarreguen enguany. La rúbrica en forma de Pde7f es va quedar només en carregada, perquè després de la sortida de l’enxaneta el pilar es va plegar. Pot semblar anecdòtic, però també és significatiu que per primera vegada els Verds van estrenar la gamma extra amb el 5de9f, quan històricament ho havien fet amb el 2de9fm. Ara, descansen el pròxim cap de setmana per encarar quatre actuacions de compromís on han de tornar a ensenyar la gamma extra: Altafulla, Mataró, Sitges i Vilanova.

Els Xiquets de Tarragona progressen adequadament, sense presses però a la vegada sense pauses. El cap de colla, Roger Peiró, té clar que aquesta temporada s’ha de començar gairebé des de zero renovant els troncs i donant confiança a la canalla i aquest és el seu camí per recuperar els grans castells. Després de consolidar els castells de set i gamma alta de set, han arribat quatre estrenes en 29 dies: 4de8 el 31 de maig a Cambrils, 2de7 el 15 de juny a Tarragona, 3de8 per Sant Joan i 7de8 al Pla de la Seu aquest 28 de juny. Tot plegat sense caigudes i conscients que la temporada s’allarga fins al novembre. Davant la catedral, van voler assegurar l’actuació sense riscos excessius a les dues primeres rondes, descarregant primer el 4de8 i el 3de8 i a la tercera ronda va fer el primer intent de 7de8 de la temporada, que va mostrar cert neguit i moviment, però van poder completar. A partir d’ara serà igual d’important repetir els castells de vuit sense error com fer passos endavant amb noves estructures i és que per als Xiquets arriba també un mes de juliol on han d’agafar impuls per visualitzar amb optimisme el mes d’agost i, especialment, Sant Magí. La pròxima gran cita serà el dissabte 12 de juliol a la Diada de les Cultures d’Altafulla. ls Castellers de Sants no van voler estirar més el braç que la màniga i van renunciar al castell de nou, que havien estrenat dues setmanes enrere a Valls. A Tarragona van repetir una actuació que aquesta temporada han fet un parell de vegades a Barcelona amb el 2de8f com a castell més important, acompanyat dels bàsics de vuit, 3de8 i 4de8.

La Joves a Madrid

Si el 5de9f dels Castellers de Vilafranca ha estat una de les grans notícies del cap de setmana, el castell de nou de la Colla Joves Xiquets de Valls a Madrid també ha estat un fet especialment rellevant. Fins al passat dissabte no s’havia superat el llistó del 3de8 a Madrid, que havien fet els Minyons de Terrassa l’any passat a Vallecas o la Colla Vella l’any 2010 a la Plaza de Oriente. La Joves va millorar tots els registres plantant d’inici el 2de8f, que els servia per mesurar forces i camises l’actuació a la Plaza Mayor. A la segona ronda van fer el 3de9f, amb un mínim treball a la descarregada, convertint Madrid en plaça de 9. Era el quart 3de9f de la Joves enguany, depsr´rs del tres que havia fet a Valls per la diada del Pati, Completes i Sant Joan. Amb l’entrada de Madrid, la llista de poblacions on s’han fet castells de nou fora de Catalunya s’amplia a 11: Perpinyà, Manacor, Palma, Hangzhou (Xina), Thane (Índia), Milà (Itàlia), Shanghai (Xina), Algemesí, Orio (Euskadi) i Andorra la Vella. Van tancar l’actuació amb el 4de8 i un altre Pde7f. En el retorn a casa, el calendari els portarà a l’actuació de Torredembarra en motiu del Quadre de Santa Rosalia el diumenge 13 de juliol.