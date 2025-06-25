Castells
Valls fa pujar la temperatura de la temporada castellera
Les dues colles de Xiquets de Valls estrenen sis castells en total en un Sant Joan amb quatre castells de gamma extra
La plaça del Blat de Valls va viure les dues millors actuacions del que portem de temporada castellera 2025 gràcies a les dues colles de Xiquets de Valls. Els 33.8 graus de temperatura als que es va arribar durant la diada castellera de Sant Joan no van ser un impediment per tornar a veure un gran duel entre els vermells de la Joves, que van completar el millor Sant Joan del seu historial i els rosats de la Vella, que van estrenar un castell que només tenien al seu abast fins el moment els Castellers de Vilafranca. Si el mes de juny el duel va tenir una bona dosi de castells de gamma extra, més d’un ja s’imaginava que podran arribar a oferir per Santa Úrsula el mes d’octubre.
La Colla Joves Xiquets de Valls va complir a la perfecció el seu programa des de l’inici, quan va descarregar un excel·lent 3de9f. Per Completes ja va fer aquest castell fregant la perfecció i obrir la diada de Sant Joan novament amb solvència els va servir per encarar amb molt d’optimisme l’assalt a la gamma extra a la segona ronda. Segurament el 2de9fm era el gran repte per als vermells, perquè la temporada passada els va quedar en intent a Igualada i perquè no el descarregaven des de Sant Fèlix 2017. Això sí, primer van fer un intent desmuntat. A l’entrada de dosos els quarts va notar que no treballaven amb la comoditat necessària i van decidir baixar-lo per no caure. Uns minuts després, segurament amb menys nervis, van tornar-lo a provar. Aquesta vegada el castell va anar com l’havien somiat i el van descarregar sense patir, tot el contrari, amb una seguretat que no denotava el temps que portaven sense poder-lo completar. Amb aquesta primera gran estrena a la butxaca semblava que quedava el més fàcil, però no va ser exactament així perquè el 4de9f de la tercera ronda es va haver de treballar moltíssim. S’anava fent ample a nivell de terços i estret pels pisos superiors, però el folre i el tronc van saber-lo gestionar per descarregar-lo i igualar la mateixa actuació que havien fet l’any 2016. A més, aquest era el 4de9f número 100 descarregat de la colla des del primer que van completar al Concurs de 1992. La cirereta al pastís va ser el Pde8fm, un castell que dominen, i de quina manera, des del 2023. El van descarregar a la perfecció per dotzena vegada consecutiva. Una garantia per a una Joves que, d’aquesta manera, completava la seva millor actuació per una diada de Sant Joan, sumant dos castells de gamma extra en la mateixa diada, un fet que mai havia fet un 24 de juny. De fet, mai havien descarregat en una mateixa actuació dos castells amb folre i manilles i això els va servir per superar a la seva rival. Ara la Joves marxa aquest cap de setmana a actuar a Madrid i quan torni encararà la diada del Quadre de Santa Rosalia a Torredembarra el 13 de juliol.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls també tenia els seus principals objectius després de la primera ronda. Igual que va fer la Joves, van obrir la diada amb el 3de9f, que ja havien descarregat unes hores abans per Completes. Per Sant Joan van fer el quart de la temporada, que els serveix per pensar que a partir del mes d’agost han de treballar-lo intensament a l’assaig per pujar-li un pis més. La gamma extra estava reservada per la segona i tercera ronda en forma de 5de9f primer i 7de9f després. Després de desmuntar un peu, el cinc va mostrar una gran seguretat en tot moment. No el van haver de treballar en excés i va demostrar una bona sincronització de tota la canalla que ho va celebrar especialment un cop van descarregar el castell. D’aquesta manera, els rosats s’anotaven el millor castell de l’actuació i els donava impuls per a la gran estrena en el seu historial. Tothom a la colla tenia clar on estava la dificultat del 7de9f i a mida que anava evolucionant el castell es va confirmar on estava la complexitat: l’encaix entre el folre i els terços. Tot i que en el moment de la carregada semblava que el castell s’aplomava, durant la descarregada es van visualitzar moltes complicacions en aquest encaix i quan semblava que havien fet el més difícil amb la sortida de tot el pom de dalt, l’estructura es va trencar. La Vella és la segona colla del món casteller que fa aquest castell després dels Castellers de Vilafranca, però el deixen amb deures pendents. Se l’ha de conèixer una mica més per completar-lo. A la ronda de pilars, els rosats van estrenar el Pde7f d’un manera brillant mostrant ja maneres per convertir-lo en gamma extra pujant-li un pis més. La Colla Vella agafa uns dies de vacances i tornarà a actuar el primer cap de setmana de juliol a la Festa Major de Terrassa.
Tarragona i Vilassar
A Tarragona i Vilassar de Mar també es van veure castells de nou per Sant Joan. A la capital del Tarragonès va ser gràcies a la Colla Jove, que va estrenar el 4de9f, que no feia des de l’actuació Santa Tecla de l’any passat. Van acompanyar-lo de dos castells de gamma alta de vuit com el 2de8f i el 4de8a i van tancar la diada amb el Pde7f, de manera que es van anotar la seva millor actuació del curs. També les altres tres colles tarragonines van fer les millors actuacions de l’any: la CC de Sant Pere i Sant Pau sumant en una mateixa actuació 3de8, 4de8 i 5de7, els Xiquets de Tarragona entrenant el 3de8 i els Xiquets del Serrallo amb el 5de7 com a castell més destacat. A la població del Maresme, els Capgrossos de Mataró van seguir sumant castells de nou completant el seu tercer 3de9f de la temporada després dels fets anteriorment a Mataró i Berga. També hi van descarregar el 5de8, que aspira a 5de9f per Les Santes i el 7de8.
Després de viure aquest Sant Joan a Valls els primers gamma extra de la temporada, les pròximes colles en provar-los tot apunta que seran els Castellers de Vilafranca que poden tenir una bona oportunitat aquest pròxim cap de setmana a la Diada del Pla de la Seu de Tarragona i els Minyons de Terrassa a la seva festa major del primer cap de setmana del mes de juliol.
Resultats
Joves Valls: 3/9f, 2/9fm, 4/9f, P/8fm
Colla Vella: 3/9f, 5/9f, 7/9f(c), P/7f
Tarragona | Sant Joan
Jove Tarragona: 2/8f, 4/9f, 4/8a, P/7f
CC SPiSP: 3/8, 4/8, 5/7
Xiquets Tarragona: 4/8, 3/8, 7/7
X. Serrallo: 5/7, id4/7a, 4/7, 3/7
Vilassar | Festa Major Sant Joan
Capgrossos: 7/8, 3/9f, 5/8
Xics de Granollers: 3/7, 5/7, 4/7
Torredembarra | Sant Joan
Nois: 5/7, 4/7a, 7/7
C. Altafulla: 3/7, 4/7, 2/6