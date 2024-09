Comença el compte enrere per al Concurs

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Dilluns 9 de setembre coneixerem oficialment les colles que participaran a les tres jornades del Concurs d’aquest 2024. Dissabte passat es va tancar el rànquing i ara les colles classificades tenen 48 hores per confirmar la seva participació. En cas que hi hagi renuncies, es convidarà a les següents colles classificades al rànquing.

Verds, Vella, Joves i Jove de Tarragona encapçalen la llista i estaran a la jornada de diumenge de la TAP on també assistiran Capgrossos, Xiquets de Tarragona, Moixiganguers, Castellers de Barcelona, Sants, Xiquets de Reus, Nens i Marrecs. De fet, la colla gironina hi entrarà per l’habitual renuncia dels Minyons de Terrassa.

Qui s’ha quedat a 50 punts de poder accedir a diumenge i, per tant estaran dissabte a la TAP, són els Castellers de la Vila de Gràcia, que podrien revalidar la victòria de l’any 2022. La gran novetat dissabte és l’entrada dels Castellers de Mollet, que estaran per primera vegada en el seu historial a l’antiga plaça de toros de Tarragona després de dues edicions consecutives a Torredembarra.

El llistat provisional de 18 colles el completen: Castellers de Sant Cugat, SPiSP, Lleida, Sabadell, Sagals, Xicots, Xics, Jove de Barcelona, Castellers de Terrassa, Tirallongues, Castellers d’Esplugues, Berga, Bordegassos, Jove de Sitges, Castellers d’Esparreguera i Xiquets del Serrallo.

Finalment, a Torredembarra hi seran Castellers de Cornellà (que podrien renunciar perquè tenen una actuació el mateix dia), Poble Sec, Nois, Castellers de Castelldefels, Sagrada Família, Badalona, Altafulla, Figueres, Sarrià (que s’estrenen en un concurs de Castells), Caldes i les colles castelleres de l’Alt Maresme i la Selva Marítima i La Bisbal del Penedès. Pendent de la renuncia de Cornellà o qualsevol altra colla està l’Esquerra de l’Eixample, que també es podria estrenar al certamen. El sorteig serà dimecres 11 de setembre a les 19h al Teatre Tarragona.

Del cap de setmana cal destacar la diada de Santa Rosalia, on els Nois de la Torre i els Nens del Vendrell van complir amb els objectius, mentre els Xiquets de Tarragona no van poder amb els castells de nou. Els Nois van repetir el 7 de 7 i el 5 de 7 en una mateixa diada com havien fet per Sant Joan i la diada del Quadre, mentre els Nens van sumar una nova clàssica de vuit aquest 2024 (la cinquena) ratificant que els castells bàsics de vuit se’ls estan quedant curts.

Els Xiquets no van tenir el dia, ja que tenien la intenció de repetir la mateixa actuació de Sant Magí, però tant el 4 de 9 amb folre com el 3 de 9 amb folre es van quedar en intents desmuntats. Només van poder completar el 5 de 8 i el 3 de 8. Abans de Santa Tecla, tenen la Diada Nacional per intentar sumar més castells de nou per encarar amb confiança la festa major.

